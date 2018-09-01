Вратарь «Ливерпуля» попытался обыграть нападающего и пожалел

Голкипер английского «Ливерпуля» Алиссон Беккер допустил результативную ошибку против «Лестер-Сити» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Видео эпизода разместил в своем Twitter пользователь Jackson.
На 63-й минуте встречи, при счете 2:0 в пользу мерсисайдцев, бразильский вратарь попытался обыграть нападающего «Лестера» Келечи Ихеаначо. Форвард сумел завладеть мячом, после чего снабдил своего партнера Рашида Геззаля пасом в пустые ворота. Лестер однако не сумел развить успех. Встреча закончилась победой Ливерпуля со счетом 2:1.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!