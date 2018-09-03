В российском шоу-театре устроили массовую расправу над животными-актерами

В Благовещенске (Амурская область) неизвестные убили 12 кошек, живших и выступавших в шоу-театре «Котовасия», передает Asn24.ru.

Дверь вольера, где находились животные, выломали в ночь на понедельник, 3 сентября. Питомцев, как предполагают в «Котовасии», могла загрызть собака, которую туда кто-то запустил.

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Инцидент произошел после конфликта сотрудников учреждения с подростками.

Как пишет издание, в здании театра проходит капитальный ремонт. На это время сотрудники разобрали часть животных по домам. Остальных поселили в уличном вольере на огороженной территории учреждения.

2 сентября педагоги детской студии «Котовасии» на улице вели запись ребят на новый учебных год. В это время на соседней площадке играла компания подростков. Один из них сбил футбольным мячом вазу с цветами на столе преподавателя студии.

«На замечание отреагировала молодая девушка, она вела себя очень вызывающе. Агрессивно спрашивала: "А где им еще играть?"» — рассказала председатель родительского комитета детcкой студии шоу-театра Елена Коробкова. По ее словам, ребятам очень не понравилось, что сотрудники театра перенесли свою работу на улицу.

Заявление о произошедшем в полицию, по данным издания, хозяева убитых кошек пока не подавали.

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