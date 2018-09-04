Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук стал послом букмекерской компании «Лига Ставок». Об этом было объявлено на пресс-конференции, состоявшейся в Музее хоккея.

В мероприятии приняли участие президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский и сам Ковальчук.

«"Лига Ставок" — один из главных партнеров ФХР, для меня это имело определяющее значение. Компания не только развивает культуру букмекерства в нашей стране, она активно поддерживает российский спорт, участвует во многих проектах, связанных с хоккеем», — отметил Ковальчук.

Кроме того, Третьяк и Красовский анонсировали первую в истории Национальную спортивную премию «Герои хоккея». Премия будет вручаться в семи номинациях 6 ноября в Музее хоккея.

Ковальчук выступает за клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингс». Вместе со сборной России хоккеист дважды становился чемпионом мира (2008, 2009) и выиграл Олимпиаду в Пхенчхане.

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