ЦСКА переедет ради Лиги чемпионов

Московский ЦСКА обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой разрешить проводить домашние матчи Лиги чемпионов на московском стадионе «Лужники». Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Василия Конова.

По информации источника, ответ от организации последует в ближайшее время. Отмечается, что он, вероятнее всего, будет положительным. При этом по регламенту армейцы не могут перенести один или два матча с домашней «ВЭБ Арены».

На групповом этапе Лиги чемпионов ЦСКА встретится с мадридским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией». В Москве команда сыграет 2 октября («Реал»), 7-го («Рома») и 27 ноября («Виктория»).

«Лужники» были реконструированы к чемпионату мира 2018 года. Арена вмещает 81 тысячу человек. «ВЭБ Арена», открытая в 2016 году, вмещает 30 тысяч зрителей.

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