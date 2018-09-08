Дзюба взялся за воспитание российских болельщиков

Форвард сборной России и «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал нежелание отдельных болельщиков поддерживать национальную команду из-за клубных пристрастий. Видео беседы со спортсменом опубликовал в своем Twitter-аккаунте журналист Дмитрий Егоров.

«Клубные предпочтения мешают переживать за сборную? Я считаю это не от большого ума, если честно. Нужно болеть за свою страну. То же самое и в еврокубках. Играет там "Спартак" — надо всей страной болеть за "Спартак". Так же с "Зенитом" и ЦСКА. Есть сборная России — есть мы», — заявил Дзюба. Он также добавил, что внутри сборной футболисты не имеют клубных предпочтений.

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7 сентября сборная России обыграла в гостях Турцию в первом матче Лиги наций со счетом 2:1. Дзюба, вышедший на встречу с капитанской повязкой, стал автором второго гола в ворота турков.

Дзюба является воспитанником московского «Спартака». Как профессиональный футболист он выступал за команду с 2006 по 2015 год с перерывами на аренды. С 2015 года Дзюба — нападающий «Зенита».

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