Черышев ответил на обвинения в допинге

Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева, прокомментировал сообщения о расследовании в отношении его сына по поводу нарушения антидопинговых правил. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не понимаю вообще, зачем эта тема сейчас муссируется. Если какой-то идиот продолжает полемику против России, то что можно сделать? Что вы хотите услышать? Это все ошибка и бред. Англичане ковыряются против России. Даже не хочу это дальше развивать», — заявил отец спортсмена.

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8 сентября английское издание The Telegraph сообщило, что Черышев попал под подозрение в употреблении запрещенных препаратов. По информации издания, испанское антидопинговое агентство насторожили слова отца футболиста, упоминавшего инъекции гормона роста, сделанные во время пребывания игрока в «Вильярреале».

Применение гормона роста без соответствующего разрешения чревато дисквалификацией сроком до четырех лет.

Черышев стал одним из авторов голов в матче Лиги наций между Турцией и Россией (1:2). Также футболист стал лучшим бомбардиром сборной России на прошедшем чемпионате мира, забив четыре гола в пяти матчах. Гол в ворота сборной Хорватии в матче за выход в полуфинал позволил Черышеву стать одним из претендентов на приз имени Ференца Пушкаша, которого удостаивается автор самого красивого гола в году.

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