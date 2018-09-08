Дениса Черышева заподозрили в употреблении допинга

Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев попал под подозрение в употреблении запрещенных препаратов. Об этом сообщает The Telegraph.

Испанское антидопинговое агентство насторожили слова отца футболиста Дмитрия Черышева, упоминавшего инъекции гормона роста, сделанные во время пребывания игрока в «Вильярреале». Организация намерена установить, что именно попало в организм спортсмена. Отмечается, что испанские допинг-офицеры поддерживают связь со Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством.

Российский футбольный союз выступил с заявлением, что слова об инъекциях были неверно истолкованы прессой: речь шла о инъекциях богатой тромбоцитами плазмы, что не является нарушением.

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Применение гормона роста без соответствующего разрешения чревато дисквалификацией сроком до четырех лет.

Черышев стал одним из авторов голов в матче Лиги наций между Турцией и Россией (1:2). Также футболист стал лучшим бомбардиром национальной команды на домашнем чемпионате мира, забив четыре гола в пяти матчах. Гол в ворота сборной Хорватии в матче за выход в полуфинал позволил Черышеву стать одним из претендентов на приз имени Ференца Пушкаша, которого удостаивается автор самого красивого гола в году.

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