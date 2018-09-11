Лучшие музыкальные педагоги мира проедут по России и наберут учеников

С сентября 2018-го по май 2019-го в России пройдет серия мероприятий ежегодного музыкально-образовательного проекта «Мастера мирового исполнительского искусства — талантам России». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В рамках проекта состоятся концерты с участием ведущих исполнителей-педагогов из России, Италии, Швейцарии, Германии, Израиля и Австрии. Они отберут лучших студентов и премируют их поездкой для стажировки в консерваторию своего города: Москву, Милан, Вену, Берн и другие», — сообщили организаторы.

Открытие проекта состоится в Большом зале Саратовской Консерватории имени Собинова 11 сентября. Там пройдет выступление «Трио имени Рахманинова» совместно с ведущим флейтистом Европы Клаудио Монтафией. Далее концерты состоятся в Астрахани, Самаре, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Томске и Владивостоке, а заключительные выступления — в Москве и Санкт-Петербурге.

На финальных концертах вместе с известными музыкантами выступят лучшие отобранные студенты.

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