Наука и техника
 
Последние новости
Британия начала искать новых подозреваемых по «делу Скрипалей»
Супертайфун «Мангхут» обрушился на Гонконг
Мать с ребенком сорвались вниз при попытке спуститься из окна по простыням
Москвичам пообещали возвращение фантастического тепла 
Боец UFC осадила российского тележурналиста за попытку оскорбить Макгрегора
В Британии рассказали о нарковечеринке «отравителей» Скрипалей с проституткой
Харуки Мураками отказался от альтернативной Нобелевской премии
Собака загрызла пятилетнюю дочь хозяев под Калининградом
Британия посетовала на невозможность ввести санкции против России
Новости партнеров

Опровергнута одна из версий появления дыры в обшивке «Союза»

Перейти в «Мою Ленту»

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» завершила внутреннее расследование по факту появления дыры в обшивке космического корабля «Союз МС-09» и опровергла версию, что она появилась при сборке на предприятии в подмосковном Королеве. Об этом сообщает источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли.

«Последние фотографии обшивки космического корабля "Союз МС-09" были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия". Фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты. По фотографии никаких отверстий на корпусе не обнаружено», — сказал он.

После этого корабль закрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией и направили в цех окончательной сборки, потом перевезли на контрольно-испытательную станцию на территории РКК «Энергии», а затем доставили на космодром Байконур.

«Таким образом, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие было проделано в те 180 суток между тем, как [корабль] покинул цех в РКК "Энергии" и запуском на орбиту», — отметил собеседник агентства.

14 сентября сообщалось, что центры управления полетами в Москве и Хьюстоне располагают данными о постепенно нараставшей в течение нескольких дней до обнаружения дыры в «Союзе» утечке воздуха на МКС. Это делает невозможной версию об «астронавтах-диверсантах». Однако в тот же день стало известно, что в обшивке корабля нашли новые следы дрели на внешнем экране противометеоритной защиты.

Об утечке воздуха на МКС сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 30 августа. Причиной неполадок оказалось отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к российскому сегменту станции, космонавтам удалось оперативно его заделать.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России рассказали о разрастании дыры в обшивке «Союза»
НАСА отреагировало на обвинения в продырявливании «Союза»
В появлении дырки в борту «Союза» заподозрили космонавта
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0415 сентября

Последний крестцовый поход

Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
10:28 9 сентября

«Калашников» выкупил у «Ростеха» создателя «Бурана»

18:5115 сентября

В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей

15:4315 сентября

В России появятся беспилотные боевые вертолеты

Наука и техника00:03 9 сентября

Кунг-фу правда

В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
20:01 8 сентября

Россия поставит в США самолеты-амфибии

12:5715 сентября

В Англии нашли следы исчезнувшего континента

15:4915 сентября

Раскрыты странные свойства «ядерных макарон»

Наука и техника00:0211 сентября
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.

«Некоторые сохраняли советские паспорта»

Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
16:5319 августа

«Армату» выставят на потеху

21:0014 сентября

Доказана опасность ночной работы для здоровья

18:2114 июля

В сети появилось видео испытаний летающей машины

Россия
Смутное время
В России можно возродить не только дуэли, но доносы и ссылку в Сибирь
Верзилова впервые после госпитализации сняли на видео
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
Победительница конкурса «Хрустальная корона» осталась без хрустальной короны
Infiniti насмерть сбил 79-летнюю пенсионерку перед супермаркетом
Российский регион объявил тендер на «фабрику троллей»
Активиста Pussy Riot Верзилова вывезут из России
Все материалы
Мир
Хайко Маас и Сергей Лавров«Разговаривать надо начать»
Россия и Европа почти враги. Как это исправить?
Британия начала искать новых подозреваемых по «делу Скрипалей»
В Британии рассказали о нарковечеринке «отравителей» Скрипалей с проституткой
Британия посетовала на невозможность ввести санкции против России
Американцы попытались разбогатеть на национальном бедствии и не смогли
Япония отказалась поверить в спонтанность предложения Путина о мире
Финский президент признался в отсутствии страха перед Россией
Все материалы
Бывший СССР
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Генпрокурор Украины призвал заткнуть три дырки
В Грузии подсчитали планируемый доход от экспорта марихуаны
Украинец сбросил с 13 этажа пакет со взрывчаткой перед обыском полиции
Порошенко обвинил Россию в стремлении оккупировать Азовское море
На Украине оценили ущерб от «Северного потока-2»
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Банк России подсчитал плюсы повышения пенсионного возраста
Раскрыты детали плана борьбы с ростом цен на бензин
Китай бросил все силы на торговую войну
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
Китай присоединился к антироссийским санкциям
Все материалы
Силовые структуры
Настоящий боец
Он поднял бунт в колонии и зашил себе рот. О его стойкости ходили легенды
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
Мать с ребенком сорвались вниз при попытке спуститься из окна по простыням
Собака загрызла пятилетнюю дочь хозяев под Калининградом
В Дагестане ликвидировали трех боевиков
Россиянин на спор прострелил себе ногу
Все материалы
Наука и техника
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Опровергнута одна из версий появления дыры в обшивке «Союза»
В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей
В России появятся беспилотные боевые вертолеты
В Англии нашли следы исчезнувшего континента
Все материалы
Спорт
«Мы пришли в Россию надолго»
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели
Головкин заговорил о реванше против Альвареса
Ибрагимович забил 500-й гол в карьере «ударом тхэквондо»
Головкин впервые проиграл
Российский боец UFC завершит карьеру из-за отсутствия визы США
Россиянин выиграл главный бой турнира UFC в Москве
Поляк «задушил» вернувшегося в UFC россиянина
Все материалы
Культура
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Умер актер из «Секретных материалов»
Стивен Кинг назвал лучший фильм в истории
«Ходячих мертвецов» продлили на 10 лет
Земфира потребовала раздавить катком совместную пластинку с Чуриковой
Ариана Гранде прокомментировала смерть Мака Миллера
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хорошего любовника нельзя определять по размеру пениса»
Эта бабушка учила целую нацию говорить о сексе. И не собирается останавливаться
Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире
Найден способ взломать любой компьютер в мире
Честный ответ школьника в домашнем задании покорил пользователей сети
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных
Все материалы
Ценности
Грязное яблоко
Пикачу, БДСМ и обрезки: что творилось на подиумах Нью-Йорка
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
У модели начались роды прямо во время показа
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Ким Кардашьян разделась вслед за Пэрис Хилтон и опозорилась
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Стюардесса получила предложение руки и сердца и потеряла работу
Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся
Москвичам предложили бесплатную корейскую еду
Тело россиянки 30 лет пролежало на Эльбрусе
Все материалы
Из жизни
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Астрономов заподозрили в утаивании данных о грядущей катастрофе
Нашпигованную иглами клубнику подбросили в австралийские магазины
Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь
Мужчина прожил четверть века с инструментом в животе
Пекарь полюбил сладкое и дожил до ста лет
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Все материалы
Портсигар в руле
Забытые технологии: опция для автомобилей, делавшая курение за рулем чуть менее опасным
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
Самый доступный Mercedes-AMG: первые изображения
Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
Все материалы
Дом
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры Москвы
Обозначен предел стоимости жилья на главном курорте Крыма
Получить ипотеку станет сложнее
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Все материалы