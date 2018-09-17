Понадеявшийся на судебный иск Илон Маск получил судебный иск

Британский дайвер Вернон Ансворт, получивший известность после спасения застрявших детей в затопленной пещере в Таиланде, подал судебный иск в Калифорнии против предпринимателя Илона Макса. Об этом пишет Buzzfeed.

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Поводом для иска стали продолжающиеся нападки миллиардера на спасателя, которого Маск считает педофилом. «Ансворт — одинокий и старый мужчина, который летает в страну, чаще всего в город Паттайа, или живет там на протяжении уже 30-40 лет. Есть только одна причина, по которой люди ездят в Паттайю. Это не лазание по пещерам, это место, в которое приезжают за другим, — пояснил он. — Чианг Рай известен торговлей детьми для секса», — заявил ранее в сентябре Маск изданию, добавив, что дайвер женился на 12-летней девочке.

«Что касается угроз иском в суд, то я надеюсь, что он его подаст», — резюмировал тогда миллиардер.

В июле предприниматель принес Ансворду извинения, заявив, что обзывался под воздействием эмоций.

Конфликт разгорелся, когда Маск в резкой форме ответил Ансворту, раскритиковавшему его план по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде с помощью специально сконструированной мини-субмарины. Дайвер заявил, что идея миллиардера является пиар-ходом, и посоветовал «засунуть эту подлодку куда поглубже».

Группа в составе 12 школьников и их футбольного тренера пошла в пещеру после тренировки 23 июня. Сначала внутри было сухо, но вскоре пошел дождь, и вход затопило. Всех пропавших нашли живыми через 10 дней после исчезновения. Они сидели в одном из гротов в четырех километрах от входа. Спасательная операция продлилась до 10 июля, когда на поверхность вывели последних застрявших школьников и тренера.

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