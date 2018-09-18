Лидеры Северной и Южной Корей снова встретились

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин прилетел в Северную Корею на встречу с Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Ёнхап.

Самолет с Муном в аэропорту Пхеньяна встречала толпа людей во главе с северокорейским лидером и его супругой. В составе делегации также прилетели около 110 человек. Помимо этого, в минувшее воскресенье, 16 сентября, в Пхеньян прибыла передовая команда из 90 южнокорейских чиновников.

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Это уже третья встреча Муна и Кима с начала года, когда началось потепление отношений между странами. Накануне вылета он заявил, что одной из целей его визита является продолжение развития межкорейских отношений, также он попытается наладить продвижение диалога между Северной Кореей и США о денуклеаризации Корейского полуострова.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации. 26 мая они встретились там же во второй раз.

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