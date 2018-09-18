Мир
 
Последние новости
Трамп распорядился рассекретить документы по российскому делу
Раненый охотник бросил товарища на съедение медведю и сбежал
Подвыпивший пассажир устроил сеанс бритья прямо в электричке
США заподозрили сирийские ПВО в уничтожении российского Ил-20
Директора школы заставили выбивать долги за ЖКХ с родителей учеников
МТС рассказал о синем цвете настроения россиян
Макрона распекли за советы по поиску работы
Французский фрегат пустил ракеты в момент исчезновения российского Ил-20
Армия США заказала нарушающий законы физики двигатель
Новости партнеров

Лидеры Северной и Южной Корей снова встретились

Перейти в «Мою Ленту»

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин прилетел в Северную Корею на встречу с Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Ёнхап.

Самолет с Муном в аэропорту Пхеньяна встречала толпа людей во главе с северокорейским лидером и его супругой. В составе делегации также прилетели около 110 человек. Помимо этого, в минувшее воскресенье, 16 сентября, в Пхеньян прибыла передовая команда из 90 южнокорейских чиновников.

Это уже третья встреча Муна и Кима с начала года, когда началось потепление отношений между странами. Накануне вылета он заявил, что одной из целей его визита является продолжение развития межкорейских отношений, также он попытается наладить продвижение диалога между Северной Кореей и США о денуклеаризации Корейского полуострова.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели первый в истории саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации. 26 мая они встретились там же во второй раз.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Moon arrives in Pyongyang for historic summit with Kim
Северную Корею уличили в продаже оружия Сирии
Путин усомнился в способности США в одиночку разоружить Северную Корею
Другие материалы рубрики
Мир00:0312 сентября

Красный дед

Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
15:2517 сентября

Пожарные сядут в тюрьму за сравнение президента с ослом

15:1716 сентября

Супертайфун «Мангхут» обрушился на Гонконг

06:02Сегодня

Трамп распорядился рассекретить документы по российскому делу

Мир00:02 2 августа

Черная заря

Самая страшная война современности продолжается до сих пор. О ней все забыли
12:4417 сентября

Опубликована запись разговора украинских военных о катастрофе «Боинга»

13:1515 сентября

Стало известно о приватной встрече Путина c премьером Японии

03:43Сегодня

Макрона распекли за советы по поиску работы

Мир00:0117 августа

Опасный пассажир

Он угнал самолет, получил выкуп и исчез в небесах. Его выдали тайные шифры
11:0917 сентября

Российское посольство рассказало о пострадавших в Солсбери «россиянах»

18:3513 сентября

Испания избавится от останков диктатора-фашиста

03:27Сегодня

США заподозрили сирийские ПВО в уничтожении российского Ил-20

Россия
Тверская область, село Берново. Освящение памятника императору Александру IIЦарь в голове
Грусть, красота и абсурд русской деревни в репортаже «Ленты.ру»
Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ прекратил голодовку
Даша Гордийко«У меня шея, как у сломанной куклы»
Пятилетнюю Дашу спасет операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь
Кандидата от коммунистов на выборах в Хакасии обвинили в неадекватности
Российский губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Подали голос
Голодовка кандидата и внезапные повороты сюжета: все о выборах в Приморье
«Сдохнуть хочется от того, что произошло»
Российские родители крадут друг у друга детей. Полиция ничего не может сделать
Все материалы
Мир
В Сирии пропал российский самолет-разведчик Ил-20
Америка обвиняет Асада. Россия подозревает Францию и Израиль
Пожарные сядут в тюрьму за сравнение президента с ослом
Трамп распорядился рассекретить документы по российскому делу
Опубликована запись разговора украинских военных о катастрофе «Боинга»
Лидеры Северной и Южной Корей снова встретились
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Макрона распекли за советы по поиску работы
Все материалы
Бывший СССР
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Константинополь запустил процесс предоставления автокефалии УПЦ
Украинские радикалы избили журналистку в прямом эфире
Радикалы захотели расстрелять украинского генпрокурора
На Украине начали разработку закона о «кремлевских агентах»
Все материалы
Экономика
Технокрады
Эти страны обворовывали США и СССР. Теперь воруют у них
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Американский бизнес заговорил о полном уходе из России
На пенсии россиян решили направить наворованное
Трети россиян предрекли увольнение
Депутаты предложили легализовать продажу грибов
Президент Мексики заявил о банкротстве страны
Все материалы
Силовые структуры
Моя оборона
Как наказывают россиян за попытки защитить от бандитов себя и близких
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
Настоящий боец
Он поднял бунт в колонии и зашил себе рот. О его стойкости ходили легенды
Названы версии убийства свидетеля по делу «ночного губернатора» Петербурга
Старших сестер Хачатурян вернули в СИЗО
Застрелен свидетель по делу «ночного губернатора» Петербурга
Москалькова предложила снабжать полицейских видеорегистраторами на митингах
Все материалы
Наука и техника
Дурная репутация
Apple выпустила iOS 12. Стоит ли обновляться?
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
МТС рассказал о синем цвете настроения россиян
Найден невозможный космический объект
Армия США заказала нарушающий законы физики двигатель
Найден новый способ «убить» iPhone
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Все материалы
Спорт
Словил звезду
Ибрагимович нагибает Америку. Поставить его на место просто некому
Макгрегора назвали обдолбанным коксом лепреконом
Украинский боксер Усик жестко высказался о критикующей его власти
Шарапова досрочно завершила сезон
Бьорндален выступил против восстановления российского спорта
В «Реале» рассказали о расслаблении команды после ухода Роналду
«Мы пришли в Россию надолго»
UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели
Все материалы
Культура
Актер Адриано Тардиоло«Сейчас мое представление о счастье — это сигарета»
Режиссер «Счастливого Лазаря» о табаке и разговорах с волками
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Людмила Улицкая«За чтение могли посадить в тюрьму»
Людмила Улицкая о детстве, юности и самиздате
Умер писатель Николай Коняев
Появились кадры художественного фильма о жизни геев и лесбиянок в России
Стало известно о повторном инсульте у певца Николая Носкова
Автор «Твари размером с колесо обозрения» умер в 37 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Скрытая война
Интернет помог этой стране свергнуть вождя. Он же стал причиной массовых убийств
Умер тележурналист Андрей Мурашов
Репортер прервала прямой эфир ради спасения раненой собаки
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Бессвязный пост Леди Гаги превратили в мем на все случаи жизни
Спортсмен похвастался убитым медведем и оказался под угрозой смерти
Пост в сети спас семью от затопления
Все материалы
Ценности
Бэкстейдж показа Victor WongГолый стиль
Клешни, намордники и медведи: что творилось на подиумах Лондона
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Грязные ирокезы
Секс, булавки и шипы: откуда взялись панки
Меган Маркл навязали новый запрет
Раскрыта вредоносная повседневная привычка женщин
Модель вышла на подиум с молокоотсосом в бюстгальтере
Грязное яблоко
Пикачу, БДСМ и обрезки: что творилось на подиумах Нью-Йорка
Все материалы
Путешествия
Такая сильная любовь
На что готовы африканские женщины и дети ради свадьбы
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Двое туристов с Украины свалились в ущелье и погибли
Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся
Пьяная Бузова искала собутыльников в самолете и попала на видео
Названа самая популярная примета российских туристов
Все материалы
Из жизни
«Ты же из России, как же так?»
История россиянки о жизни в Германии
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Раненый охотник бросил товарища на съедение медведю и сбежал
Цирковой верблюд испугался и травмировал шесть детей
Кот подбросил хозяину наркотики
Все материалы
Ceed’ан
Тест нового Kia Cerato: красивее, веселее и богаче
Трековые монстры
Обычные машины, которые превратили в гоночных чудовищ
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Mitsubishi опубликовала первые фотографии обновленного L200
Объявлены претенденты на звание «Всемирный автомобиль года»
Опубликованы новые фотографии самой доступной модели Mercedes-AMG
Все материалы
Дом
Ставки сделаны
Россия рискует остаться без дешевой ипотеки. Чем это грозит?
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
«Я орала так, что пришли соседи»
Москвичка мечтала выйти замуж и купить жилье, но потеряла все
Россия заняла 46 место в мире по темпам удорожания жилья
Памятник Сергею Бодрову установят в Москве
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Апартаменты отказались приравнивать к жилью
Все материалы