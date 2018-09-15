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Северную Корею уличили в продаже оружия Сирии

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Эксперты ООН представили свидетельства нарушения КНДР экономических санкций и продажи вооружений странам, где идут военные конфликты. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, Северная Корея продавала вооружение Сирии, Йемену, Ливии и другим странам. Кроме того, специалисты зафиксировали рост поставок горючего в КНДР на судах России и Китая, а также случаи транспортировки угля в Китай.

«Эти нарушения снижают эффективность последних санкций ООН, [КНДР] пренебрегает ограничениями на импорт нефтепродуктов и запретом на поставки угля, введенными в 2017 году», — сказано в публикации. Финансовые санкции соблюдаются хуже всего, и агенты Северной Кореи оперируют «практически безнаказанно» как минимум в пяти государствах, заключают авторы доклада.

В четверг, 13 сентября, официальный представитель постпредства США при ООН Джон Дегори заявил, что Вашингтон созывает внеочередное заседание Совбеза по КНДР в связи с недовольством позицией России. Ранее Москва добилась у экспертов Комитета 1718, контролирующего соблюдение санкций против Северной Кореи, внесения поправок в среднесрочный доклад о санкциях в отношении КНДР, которые могут ослабить санкционный режим.

В декабре 2017 года Совет безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи после проведенного там испытания баллистической ракеты КНДР. Резолюция предусматривает ограничения на поставки сырой нефти и продуктов переработки, а также промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств. Все страны обязались выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев.

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