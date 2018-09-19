Тюремщики попросили 16 миллиардов на видеонаблюдение в колониях

ФСИН обозначила сумму, в которую обойдется новая система видеонаблюдения в колониях. Как сообщил первый замдиректора службы Анатолий Рудый на заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ), закупка оборудования потребует выделения 16 миллиардов рублей из бюджета, передает ТАСС.

«Общая потребность территориальных органов ФСИН России в переносных видеорегистраторах составляет более 28 тысяч комплектов, на закупку которых потребуется полмиллиарда рублей. В камерах видеонаблюдения — 34 тысячи. Это потребует еще около 1 миллиарда рублей», — сказал Рудый.

Самой дорогой, по его словам, станет реализация увеличения хранения сроков видеоматериалов до одного года. На нее потребуется около 15 миллиардов рублей. Кроме того, для качественного несения службы будет необходимо увеличить штат, поскольку нагрузка на операторов наблюдения значительно возрастет.

Рудый отметил, что дополнительные меры вводятся в связи с происшествиями в колониях Брянска и Ярославля. В брянской колонии во время пыток умер заключенный, в отношении заместителя дежурного помощника начальника исправительного учреждения было возбуждено уголовное дело. Управление ФСИН по Ярославской области оказалось в центре скандала после публикации видео, на котором сотрудники колонии пытают заключенного. Были задержаны 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.

3 сентября стало известно, что ФСИН заказала новый вид видеорегистраторов для сотрудников СИЗО и колоний, которые будут применяться при контакте с заключенными. Это будут новые модели, которые невозможно самостоятельно отключить, вытащить флешку или отредактировать запись.

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