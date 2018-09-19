Заключенные применили насилие к сотрудникам колоний 61 раз за полгода

Российские заключенные 61 раз применили насилие в отношении персонала исправительных учреждений за первое полугодие 2018 года. Об этом в среду, 19 сентября, сообщил первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый на заседании Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ), передает ТАСС.

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«Практически ежедневно нам поступает информация об оскорблении персонала учреждений либо о применении к ним насилия со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Следственными органами возбуждено 90 уголовных дел по фактам неправомерных действий в отношении персонала учреждений», — сказал Рудый.

Он отметил, что сотрудники находятся в постоянном контакте с нарушителями внутреннего порядка, а также лицами, причастными к террористической и экстремистской деятельности, поэтому они вынуждены проходить психодиагностическое обследование, которое выявляет уровень агрессивности и устойчивость к стрессу и провокациям со стороны осужденных.

3 сентября стало известно, что ФСИН заказала новый вид видеорегистраторов для сотрудников СИЗО и колоний, которые будут применяться при контакте с заключенными. Это будут новые модели, которые невозможно самостоятельно отключить, вытащить флешку или отредактировать запись.

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