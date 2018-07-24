В российской колонии до смерти запытали заключенного

Заключенный исправительной колонии №6 в Брянской области скончался во время пыток. Об этом во вторник, 24 июля, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данному факту в отношении заместителя дежурного помощника начальника исправительного учреждения возбуждено уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (пункты «а, б, в» части 3 статьи 286 УК РФ).

По версии следствия, около восьми часов вечера в воскресенье, 22 июля, сотрудник колонии заковал заключенного в наручники, а затем начал душить его тряпкой. В результате мужчина скончался от асфиксии. Обстоятельства его смерти были подтверждены результатами судебно-медицинской экспертизы.

Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

20 июля было опубликовано видео, на котором сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. Адвокату Ирине Бирюковой, которая добыла видеоматериал и передала журналистам, пришлось покинуть страну из-за угроз. В настоящее время 17 работников исправительного учреждения отстранены от работы. Шестеро задержаны.

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