Россиянам посулили 500 миллиардов на жилье

Государственная программа по обеспечению россиян доступным и комфортным жильем в период с 2019 по 2021 годы получит финансирование из бюджета в размере 511 миллиардов рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виталия Мутко.

В 2019 году на программу по обеспечению граждан жильем и коммунальными услугами будет выделено 173,6 миллиарда рублей бюджетных средств, в 2020 году — 169,9 миллиарда, в 2021 году — 167,1 миллиарда рублей. «При этом бюджетные ассигнования в 2019 году увеличены на 100,481 миллиарда рублей», — отмечают в пресс-службе.

В сообщении уточняется, что бюджетные средства с приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» переориентируются на федеральный проект «Жилье». «Мы вернемся к вопросу дальнейшего финансирования мероприятий по реализации проектов в новом бюджетном цикле, посмотрев на их результаты», — цитирует пресс-служба слова вице-премьера.

Проект предполагает также увеличение финансирования строительства и реконструкции коммунальной инфраструктуры ряда российских регионов. «Бюджет принят. Пора уже начать работу, в первую очередь с регионами. Минстрой получил все необходимые объемы финансирования для старта выполнения задач национальных проектов, разработанных во исполнение указов президента», — отметил Мутко.

Ранее в сентябре заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин выступил с рекомендацией для россиян не откладывать покупку жилья, если таковая уже стоит в планах. «Если вы решили купить квартиру, надо идти и покупать ее сейчас. Если что, потом рефинансируете», — отметил замминистра, говоря о возможном снижении ставок по ипотечным кредитам.

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