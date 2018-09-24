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Власти Перми выделили два миллиона рублей на выявление экстремистов

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Министерство территориальной безопасности Пермского края разместило госзакупку на два миллиона рублей о поиске специалистов по выявлению экстремистских высказываний, сообщает «Роскомсвобода».

В заявке сказано, что бюджетные деньги будут выделены на оплату 1062 человеко-часов «по проведению лингвистических, комплексных психолого-лингвистических исследований и экспертиз на предмет выявления высказываний экстремистского и террористического характера и террористической направленности».

Исполнитель будет анализировать аудиофайлы, литературные и печатные издания, тексты и другие материалы. По итогам каждой экспертизы и исследования исполнитель предоставит заключение.

Работать победителю тендера предстоит не только с самим заказчиком, но также с ФСБ и МВД. Срок оказания услуг — до 31 декабря 2018 года. Прием заявок на участие госзакупке закончится 1 октября.

В конце августа стало известно о создании в Екатеринбурге кибердружины, которая ищет в интернете экстремистские публикации и пишет на их авторов заявления в полицию. В организации около 150 человек, они уверены, что занимаются «борьбой за здоровое население».

По данным правозащитников, в 2017 году за экстремизм был осужден 461 человек. Только одного из них обвиняли в экстремистских действиях, остальных судили за слова. 20 сентября Верховный суд России напомнил судьям, что обидная или злобная публикация — это не повод для уголовного преследования, и для возбуждения дела нужны весомые основания.

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