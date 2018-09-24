Украинского футболиста потроллили за промах с нескольких метров

Украинский полузащитник английского «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко стал объектом шуток со стороны одноклубников после промаха в ворота «Челси» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Видео футболист опубликовал в сториз в своем Instagram.

28-летний украинец вошел в раздевалку и обнаружил листки с изображением человека с квадратной головой. В кадр попал одноклубник Ярмоленко Марк Ноубл, который отметил, что не имеет к розыгрышу никакого отношения.

— West Ham Fan Zone (@WHUFCFZ) 23 сентября 2018, 21:52

В матче против «Челси» украинцу не удалось замкнуть навесную передачу партнера: Ярмоленко попал головой по мячу, однако не сумел поразить ворота, находясь в непосредственной близости от них. Матч закончился нулевой ничьей. Кадры эпизода опубликованы в Twitter-аккаунте West Ham Fan Zone.

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