Кремль прояснил ситуацию с «наказанием» КПРФ и ЛДПР из-за выборов

Информация в СМИ о планах Кремля «наказать» КПРФ и ЛДПР за высокие результаты на выборах в регионах абсолютно безосновательны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 25 сентября.

Песков подчеркнул, что подобные сообщения «не имеют под собой оснований абсолютно».

Источник агентства «Интерфакс», близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, также заявил, что данные о наказании являются фейком и носят провокационный характер.

Ранее 25 сентября принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источник сообщила, что администрация президента якобы может отказать КПРФ и ЛДПР в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, не согласовывать им регионы под выборы.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и первый замруководителя фракции коммунистов в Госдуме Николай Коломейцев, а также вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев усомнились в достоверности этих сведений.

23 сентября в Хабаровском крае и Владимирской области состоялся второй тур губернаторских выборов. В обоих регионах действующие губернаторы из «Единой России» проиграли кандидатам от ЛДПР.

19 сентября Дмитрий Песков отметил, что для главы государства Владимира Путина важнее не «его» кандидат, а легитимность выборов.

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