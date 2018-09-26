Стала известна причина смеха над Трампом в Генассамблее

Президента США Дональда Трампа уличили в бахвальстве и вранье во время выступления с речью в Генассамблее ООН. Как пишет The Washington Post, проверившая правдивость заявлений лидера, это стало причиной смеха в зале.

По сообщению газеты, Трамп сильно исказил или вовсе привел в своей речи ложные утверждения.

Во-первых, администрация действующего президента не является самой продуктивной в истории страны. «За последние два года моя администрация добилась больше, чем любая другая в истории страны», — сказал глава государства, после чего из зала послышался смех. В действительности за первый год президентства Трамп подписал меньше важных законодательных актов, чем, например, Франклин Рузвельт, Линдон Джонсон и Барак Обама. Отмечается, что по количеству подписанных документов он отстает почти от всех президентов, находившихся в должности после Дуайта Эйзенхауэра, который покинул высший пост в 1961 году.

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Высказывание Трампа о том, что с его приходом к власти в США появилось более четырех миллионов новых рабочих мест, также преувеличено, пишет газета. Глава государства включил в это число рабочие места, появившиеся за три месяца, когда он еще не вступил в должность. Согласно официальной статистике, за 19 месяцев его президентства в стране появилось 3,58 миллиона рабочих мест, что меньше показателя за аналогичный период при Обаме — 3,96 миллиона.

Другим сомнительным заявлением был успех саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Как отмечается, подписанный ими документ очень расплывчат в формулировках, а обещание КНДР о денуклеаризации не исполняется, несмотря на заявления Вашингтона. В частности, в июле сообщалось, что американская разведка увидела признаки того, что Северная Корея продолжает строительство новых ракет, способных достичь территории Америки.

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Критике подверглось также утверждение американского лидера о том, что «Германия будет полностью зависима от российской энергетики, если немедленно не сменит политический курс». В этот момент от немецкой делегации послышался смех, сообщает CBS News.

Телеканал отмечает, что самого Трампа смешки из зала во время выступления не смутили, он считает, что речь была очень хорошей. «Было замечательно, — сказал он. — Я рассчитывал на то, что кого-то это развеселит. Было замечательно».

На мероприятии произошел еще один курьез. Президент Украины Петр Порошенко, ретируясь от российских журналистов, ворвался в комнату для встреч российской делегации, где в то время находился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Позже глава российской дипломатии отшутился, предположив, что украинский лидер заблудился в поисках туалета.

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