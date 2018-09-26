Тренер «Спартака» отказался видеть в футболистах машин

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказал мысль о том, что футболисты не являются машинами. Слова специалиста приводятся на сайте клуба.

«Футболист не машина, в которую заливают бензин — и она едет. Невозможно, чтобы игроки постоянно выходили на поле по три раза за неделю», — заявил Каррера.

Так он объяснил, почему в составе красно-белых в матче Олимп-Кубка России с «Черноморцем» (Новороссийск) появились игроки, выступающие за «Спартак-2». Московский клуб одержал победу со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала.

19 сентября бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что в команде созрел заговор против Карреры. По информации спортсмена, лидерами заговора стали Денис Глушаков, отстраненный от основного состава, Дмитрий Комбаров и Александр Самедов.

При Каррере «Спартак» в сезоне-2016/17 стал чемпионом России. В прошлом сезоне команда заняла третье место в национальном чемпионате. Красно-белые не смогли квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив по итогам двух матчей греческому ПАОК.

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