В Сирии рассказали о значимости российского С-300 для страны

В Сирии надеются, что поставка российского комплекса ПВО С-300 заставит Израиль отказаться от авиаударов по республике. Об этом в интервью агентству Xinhua рассказал заместитель министра иностранных дел страны Фейсал Мекдад.

По его словам, данное оружие будет применяться исключительно для обороны страны, и Израилю придется лишний раз все взвесить, прежде чем совершать очередной налет. «Пусть Израиль попытается, и мы защитим себя, как и раньше», — сказал он.

Мекдад подчеркнул, что «удары по Сирии — это поддерживающие терроризм удары».

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Накануне министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что армия продолжит проводить военные операции в Сирии.

25 сентября сообщалось, что Министерство обороны России отправит в Сирию два полковых комплекта С-300 в ближайшие две недели. Впоследствии их количество может увеличиться.

В понедельник, 24 сентября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия усилит сирийские силы ПВО, передав им современный ЗРК С-300. Это решение было принято после того, как российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих.

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