Трем единороссам доверили возглавить региональные парламенты

Представители «Единой России» возглавили законодательного собрания в трех регионах. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 27 сентября.

Так, Игорь Ляхов стал председателем Смоленской областной Думы. Спикером собрания депутатов Ненецкого автономного округа стал Александр Лутовинов. Депутаты законодательного собрания Забайкальского края вновь переизбрали Игоря Лиханова. Впервые он возглавил региональный парламент в 2016 году.

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Ранее в четверг два единоросса заняли губернаторские кресла: Айсен Николаев возглавил Якутию, Василий Орлов — Амурскую область.

9 сентября в 80 регионах России состоялись более 4,7 тысячи выборов разного уровня. На следующий день заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что партия «Единая Россия» по итогам выборов сможет сформировать свое устойчивое большинство почти во всех субъектах.

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