Украинского футболиста призвали отказаться от интервью на русском

Глава департамента по связям с общественностью киевского «Динамо» Николай Несенюк раскритиковал украинского хавбека «Вест Хэм Юнайтед» Андрея Ярмоленко за использование русского языка при общении с журналистами с Украины. Обращение опубликовано в Facebook-аккаунте Несенюка.

«Также ты понимаешь, что в Англии говорить с журналистами по-русски не годится. И не только потому, что русские для англичан теперь — это убийцы и отравители, ты тоже знаешь. Именно поэтому ты пытаешься говорить по-английски, и правильно делаешь», — написал Несенюк, отметив, что считает Ярмоленко патриотом Украины.

«Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими — на украинском. Это же так просто и естественно. Это нужно не нам, это нужно тебе, нужно твоим сыновьям Ивану и Даниилу, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине», — заключил он.

28-летний полузащитник присоединился к английскому клубу в июле 2018-го. Ранее Ярмоленко выступал за дортмундскую «Боруссию», куда перешел из киевского «Динамо» в 2017 году. В составе сборной Украины футболист провел 79 матчей и забил 36 голов.

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