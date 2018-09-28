Жесткую реакцию России на крушение Ил-20 назвали лучом надежды для Израиля

Жесткая реакция России на действия Израиля в связи с крушением Ил-20 является примером для всего мира и гораздо полезнее для еврейского государства, чем развращающая поддержка США. Такое мнение высказал колумнист израильской газеты Haaretz Гидеон Леви.

Автор считает, что в последних событиях «прорывается луч надежды». «Впервые за многие годы другое государство дает понять Израилю, что его власть ограничена, что ненормально делать все, что он хочет, что не он один в игре, что Америка не может всегда покрывать его и что есть предел того вреда, который он может причинить», — пишет Леви.

По его мнению, Иерусалиму как кислород нужен кто-то, кто установит для него эти пределы. Израиль патрулирует небо над Ливаном, бомбит Сирию, периодически уничтожает Газу, подвергая ее бесконечной осаде, и оккупирует Западный берег. «Вдруг кто-то встал и сказал: "Остановитесь. По крайней мере, в Сирии. На этом все". Спасибо, матушка Россия», — заявил автор Haaretz.

Идея о том, что только суверенитет Израиля является «священным и высшим», а у других стран его можно нарушить силой, столкнулась с русским «Nyet». Позиция России гораздо полезнее для Израиля, чем «безумная, развращающая» поддержка Америки, уверен публицист.

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«Россия наметила для мира путь лечения Израиля, используя единственный язык, который Израиль понимает. Пусть те, кто действительно заботится о благополучии Израиля и о справедливости, узнают, как это делается — только силой», — пишет Леви.

Он сравнивает Израиль с ребенком, которому нужен ответственный взрослый, что доказывают «тупость и паралич», которые охватили страну после ответа России. При этом израильские СМИ уже пишут о росте антисемитизма в России. Иерусалим готовится «разыграть карту жертвы, но его высокомерие внезапно пропало», уверен колумнист.

18 сентября в Сирии был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, погибли 15 военнослужащих. Москва заявила, что израильские самолеты F-16, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских средств ПВО. Израильская армия обвиняет в случившемся Иран и «Хезболлу». Через несколько дней после крушения самолета Россия объявила, что поставит Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300.

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