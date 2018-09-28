Жесткую реакцию России на крушение Ил-20 назвали лучом надежды для Израиля

Жесткая реакция России на действия Израиля в связи с крушением Ил-20 является примером для всего мира и гораздо полезнее для еврейского государства, чем развращающая поддержка США. Такое мнение высказал колумнист израильской газеты Haaretz Гидеон Леви.
Автор считает, что в последних событиях «прорывается луч надежды». «Впервые за многие годы другое государство дает понять Израилю, что его власть ограничена, что ненормально делать все, что он хочет, что не он один в игре, что Америка не может всегда покрывать его и что есть предел того вреда, который он может причинить», — пишет Леви.
По его мнению, Иерусалиму как кислород нужен кто-то, кто установит для него эти пределы. Израиль патрулирует небо над Ливаном, бомбит Сирию, периодически уничтожает Газу, подвергая ее бесконечной осаде, и оккупирует Западный берег. «Вдруг кто-то встал и сказал: "Остановитесь. По крайней мере, в Сирии. На этом все". Спасибо, матушка Россия», — заявил автор Haaretz.
Идея о том, что только суверенитет Израиля является «священным и высшим», а у других стран его можно нарушить силой, столкнулась с русским «Nyet». Позиция России гораздо полезнее для Израиля, чем «безумная, развращающая» поддержка Америки, уверен публицист.
«Россия наметила для мира путь лечения Израиля, используя единственный язык, который Израиль понимает. Пусть те, кто действительно заботится о благополучии Израиля и о справедливости, узнают, как это делается — только силой», — пишет Леви.
Он сравнивает Израиль с ребенком, которому нужен ответственный взрослый, что доказывают «тупость и паралич», которые охватили страну после ответа России. При этом израильские СМИ уже пишут о росте антисемитизма в России. Иерусалим готовится «разыграть карту жертвы, но его высокомерие внезапно пропало», уверен колумнист.
18 сентября в Сирии был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, погибли 15 военнослужащих. Москва заявила, что израильские самолеты F-16, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских средств ПВО. Израильская армия обвиняет в случившемся Иран и «Хезболлу». Через несколько дней после крушения самолета Россия объявила, что поставит Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300.