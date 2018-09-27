В Израиле рассказали об отсутствии серьезных последствий после крушения Ил-20

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что инцидент с российским Ил-20, сбитым над Средиземным морем, мог привести к более серьезным последствиям. Об этом сообщает ТАСС.

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При этом он не прояснил, о каких именно последствиях могла идти речь.

Нетаньяху также рассказал, что обсуждал с президентом США поставку российских С-300 в сирийскую армию. «Это очень серьезные вопросы для безопасности Израиля в контексте последних событий», — отметил он.

25 сентября сообщалось, что Министерство обороны России отправит в Сирию два полковых комплекта С-300 в ближайшие две недели. Это решение было принято после того, как российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В результате катастрофы погибли 15 российских военнослужащих.

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