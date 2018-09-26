Москва открестилась от отказа принять израильских политиков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг появившуюся информацию о том, что Москва после крушения Ил-20 не согласилась принять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Авигдора Либермана. Об этом в среду, 26 сентября, передает «Интерфакс».

«Это не так. Газета дает неправильную информацию. С самого начала было предложение премьера Израиля направить военную делегацию во главе с командующим военно-воздушными силами, что и было сделано», — сказал Песков.

Он добавил, что военные Израиля «привезли свою информацию» и им «была предоставлена наша подробная информация».

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Ранее 26 сентября газета Haaretz сообщила, что Израиль планировал направить в Россию делегацию политиков, в состав которой могли войти премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Авигдор Либерман, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат. Однако Россия предпочла, чтобы «контакты остались на профессиональном уровне» между командующими ВВС.

24 сентября Нетаньяху звонил Путину. Лидеры двух стран обсудили катастрофу Ил-20 и решение России укрепить сирийские силы ПВО — Москва планирует поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в Сирии в ночь на 18 сентября, погибли 15 военнослужащих. Москва заявила, что израильские самолеты F-16, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских средств ПВО. Израильская армия обвиняет в случившемся Иран и «Хезболлу».

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