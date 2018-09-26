Иран ответил на обвинения Израиля в причастности к гибели российского Ил-20

Член Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави заявил, что обвинения Израиля в причастности Ирана к гибели российского самолета Ил-20 в Сирии не заслуживают ответа. Об этом сообщает RT.

«Разумеется, мы не придаем большого значения заявлениям Израиля. Я имею в виду, что подобные заявления не заслуживают ответа или какого-либо обсуждения. Я полагаю, что лучший комментарий по этому вопросу был предоставлен правительством России», — отметил он.

По словам Хосрави, российская сторона представила подробную информацию о катастрофе в небе над Сирией, а также четко обозначила виновных.

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Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем в ночь на 18 сентября. В это же время четыре израильских истребителя атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия. В Минобороны России заявили, что израильские самолеты прикрывались Ил-20 и намеренно подставили его под удар, в результате чего воздушное судно с 15 военнослужащими на борту было уничтожено сирийскими средствами ПВО.

Израиль возложил вину за произошедшее на Сирию, Иран и движение «Хезболла». Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что к произошедшему привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов.

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