Израиль открестился от российской версии крушения Ил-20

Министерство обороны Израиля опубликовало официальное заявление в ответ на российскую версию крушения самолета Ил-20 в ночь на 18 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

«Деконфликтационный механизм был задействован в релевантное время (как он используется последние два с половиной года). ВВС Израиля не прятались ни за каким самолетом», — говорится в выпущенном Израилем пресс-релизе.

В заявлении также вновь утверждается, что в тот момент, когда ракета сирийских ПВО попала в Ил-20, израильские истребители уже вернулись с выполнения задания по атаке объектов на территории Сирии и находились в воздушном пространстве своей страны.

Ранее 23 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что ВВС Израиля ввели российскую сторону в заблуждение относительно места нанесения удара в Сирии 17 сентября. Он также добавил, что израильские F-16 видели российский самолет и намеренно прикрылись им от зенитных ракет сирийской системы ПВО.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в свою очередь дал интервью местной радиостанции, в котором заявил, что трагический инцидент не заставит его страну прекратить удары по Сирии.

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом регионе расположена действующая российская авиабаза Хмеймим). В результате катастрофы погибли 15 военнослужащих.

Министр обороны России Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а израильская армия — на Сирию, Иран и «Хезболлу».

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