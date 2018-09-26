Россия отказалась принять делегацию политиков из Израиля

Израиль хотел отправить в Россию делегацию политиков, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Авигдора Либермана, чтобы обсудить инцидент с крушением Ил-20. Однако Москва отвергла такое предложение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Haaretz.

Изначально Израиль планировал отправить в Москву делегацию, которую должен был возглавить глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат. В состав делегации должны были войти представители Армии обороны Израиля и ее Генштаба. При этом рассматривалась возможность приезда в Москву Нетаньяху или Либермана.

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Однако Россия предпочла, чтобы «контакты остались на профессиональном уровне» между командующими ВВС, пишет Haaretz. 25 сентября Нетаньяху отправился на Генассамблею ООН, где должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой разговора может стать ситуация в Сирии и отношения с Россией, утверждает газета.

24 сентября состоялся телефонный разговор между Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным по инициативе израильской стороны. Лидеры двух стран обсудили в том числе катастрофу Ил-20. 20 сентября командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин приехал в Москву и представил доклад о крушении самолета ВВС РФ.

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Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в Сирии в ночь на 18 сентября, погибли 15 военных. Россия заявила, что израильские самолеты F-16, прикрываясь Ил-20, подставили его под удар сирийских средств ПВО. Израильская армия обвиняет в случившемся «Хезболлу».

Через несколько дней после трагедии стало известно, что Россия поставит Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300.

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