Израиль показал снимки ракетных заводов «Хезболлы»

Армия обороны Израиля обнародовала спутниковые снимки предполагаемых ракетных объектов «Хезболлы». Военные утверждают, что проекты финансируются Ираном — его средства направляются на преобразование обычных снарядов в высокоточные, сообщает. The Times of Israel.

На фотографиях объекты размещены в столице Ливана Бейруте, недалеко от аэропорта. Предполагается, что заводы, предназначенные для модификации ракет, не работают и находятся на стадии строительства при поддержке Тегерана.

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) 27 сентября 2018, 19:59

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху показал эти снимки во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он обвинил «Хезболлу» в «сознательном использовании невинных людей в Бейруте в качестве живых щитов».

Источник газеты передает, что целью израильского авиаудара, во время которого сирийскими ПВО был случайно сбит российский Ил-20, было машинное оборудование, используемое «Хезболлой» для производства высокоточных ракет (Бейрут находится недалеко от сирийской провинции Латакия, над которой был погублен Ил-20).

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По данным израильских военных, шиитская организация начала работать на своих ракетных объектах в 2017 году. Тогда же в СМИ появлялись сообщения о том, что Иран строит оружейные заводы в Ливане. Нетаньяху подчеркивал, что это угрожает безопасности Израиля.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем в ночь на 18 сентября. В это же время четыре израильских истребителя атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия. В Минобороны России заявили, что израильские самолеты прикрывались Ил-20 и намеренно подставили его под удар, в результате чего воздушное судно с 15 военнослужащими на борту было уничтожено сирийскими средствами ПВО.

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