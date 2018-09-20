«Хезболла» заявила о бесполезности израильского налета F-16 на Сирию

Израиль не смог лишить «Хезболлу» доступа к оружию, которое будет использовано для его уничтожения. Об этом заявил лидер шиитской партии Хасан Насралла, передает Al-Manar.

По его словам, баланс ливанских и израильских сил изменился. Все попытки Израиля противостоять тому, чтобы движение завладело высокоточным оружием, провалились, сказал он. Насралла добавил, что конфликт «исчерпан», так как израильтяне «не могут даже вообразить, что их ждет, если это оружие будет использовано в военных действиях».

Глава партии также заявил, что бойцы «Хезболлы» будут оставаться в Сирии до тех пор, пока правительство страны в этом нуждается. «Никто нас из Сирии не выгонит. Мы останемся там, пока не получим дальнейших указаний», — подчеркнул он.

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Ранее 20 сентября сообщалось, что глава ВВС Израиля прибудет в Москву с докладом об инциденте с Ил-20, погибшим в результате огня ПВО Сирии. В числе прочего израильское командование планирует сообщить России о попытках Ирана передать вооружение «Хезболле» и установить иранское военное присутствие в Сирии.

18 сентября израильская сторона признала, что ВВС страны нанесли удары по объектам инфраструктуры сирийской армии, на которых якобы производилось оружие массового поражения для шиитской партии.

Самолет радиоэлектронной борьбы Ил-20 пропал над акваторией Средиземного моря в момент налета израильских истребителей F-16 на провинцию Латакия. Также в момент исчезновения были зафиксированы запуски ракет с французского фрегата Auvergne.

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