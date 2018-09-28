Россия
 
Последние новости
Жесткую реакцию России на крушение Ил-20 назвали лучом надежды для Израиля
Задержан травивший россиянок лидер «Мужского государства»
Российский олигарх создал крупнейшую нефтегазовую компанию Европы
Российская журналистка поехала в Челябинск и пропала
Отец Нурмагомедова остался без американской визы
Гаишнику вынесли приговор за отдых в Тунисе по паспорту брата
Москвичам предложили переименовать будущую станцию метро 
Цукербергу пригрозили удалением его страницы в Facebook
Депутат Госдумы пожаловалась на нехватку зарплаты
У России нашли самолет третьей мировой войны
Новости партнеров

Единоросс в третий раз возглавил заксобрание Владимирской области

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Киселев

Председателем Законодательного Собрания Владимирской области в третий раз выбран депутат от «Единой России» Владимир Киселев. Об этом сообщается на сайте Start33.ru в пятницу, 28 сентября.

За кандидатуру единоросса из 35 депутатов проголосовали 27 человек.

Также в пятницу Константин Толкачев в пятый раз был выбран председателем Госсобрания Курултая Республики Башкортостан. Кроме того, все 16 закосбраний, которые избирались 9 сентября, возглавили представители партии «Единая Россия».

Накануне стало известно, что представители «Единой России» возглавили законодательного собрания в трех регионах. Так, Игорь Ляхов стал председателем Смоленской областной Думы. Спикером собрания депутатов Ненецкого автономного округа стал Александр Лутовинов. Депутаты законодательного собрания Забайкальского края вновь переизбрали Игоря Лиханова. Впервые он возглавил региональный парламент в 2016 году.

9 сентября в 80 регионах России состоялись более 4,7 тысячи выборов разного уровня. На следующий день заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что партия «Единая Россия» по итогам выборов сможет сформировать свое устойчивое большинство почти во всех субъектах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Владимир Киселёв в третий раз возглавил Заксобрание Владимирской области
Трем единороссам доверили возглавить региональные парламенты
Кремль прояснил ситуацию с «наказанием» КПРФ и ЛДПР из-за выборов
Объяснен недопуск «яблочников» на выборы во Владимирской области
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

Луч надежды

Ребенку нужно продолжать лучевую терапию, но у родителей кончились деньги
17:3527 сентября

Психиатр поставил диагноз ожидающим в очереди iPhone 

05:15Сегодня

В Петербурге закрыли школу для детей иностранных дипломатов

20:1127 сентября

Рожденный в петербургском метро ребенок остался без матери

Россия00:0125 сентября

«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»

Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
23:2427 сентября

На ТВ рассказали о приказе Сердюкова выгнать из госпиталя взорванного генерала

19:3826 сентября

Российских чиновников премировали за лайки

19:2927 сентября

Кремль отреагировал на расследование о «полковнике ГРУ» Чепиге

Россия21:4025 сентября

«Выбегать на площади голыми — перебор»

Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина
21:4427 сентября

Зарабатывающий почти миллион в месяц Валуев призвал не стыдиться бедности

17:4226 сентября

Кадыров объявил об окончании спора с Ингушетией

18:5127 сентября

На Северном Кавказе обеспокоились из-за числа обращенных в ислам

Россия
Луч надежды
Ребенку нужно продолжать лучевую терапию, но у родителей кончились деньги
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
Массовые протесты в Ингушетии
Власти хотели тайно передать земли республики Чечне. Местные жители против
«Делая вид, что лечишь»
Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
«Они дети войны! Психика нарушенная»
Почему чеченцы стреляют и дерутся на свадьбах. Объясняет чеченец
В Петербурге закрыли школу для детей иностранных дипломатов
Рожденный в петербургском метро ребенок остался без матери
Все материалы
Мир
Ли Сын МанБог и президент
Он продал Корею американцам и уничтожил всех недовольных
Дутерте признался в убийствах тысяч граждан без суда
Жесткую реакцию России на крушение Ил-20 назвали лучом надежды для Израиля
Турция похвалила себя за умиротворение Идлиба
Бывший командир Чепиги усомнился в его причастности к «делу Скрипалей»
Александр Шлычков«России необходимо искать новых партнеров»
Глава Ассоциации «АСЕАН» о перспективах сотрудничества с Азией и Африкой
Трамп оправдал смеявшихся во время его выступления делегатов
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
Украина бросит американские катера против России
Порошенко принял в дар от США списанные 30-летние катера
Константинополь объяснил решение предоставить Украине автокефалию
Украина обвинила Венгрию в «гуманитарной агрессии»
Все материалы
Экономика
Заклеймят
Россиян заставят переплачивать за лекарства и продукты. Все уже решено
Депутат попросил Юрия Чайку отреагировать на запрос Союза вкладчиков России
Германия пошла навстречу России после нападок Трампа
Рублю предрекли новый взлет
В пенсионную систему внесут очередные изменения
Маск прокомментировал обвинения в мошенничестве
«Они держат нас за яйца»
Секс, наркотики, блокчейн: что творилось на главной сходке любителей криптовалют
Все материалы
Силовые структуры
«Убить не убьют, но накажут»
Российские арестанты подсели на карточные игры. Они теряют все, становясь рабами
Элитного ательера атаковали клиенты
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
Автомобили в России начнут регистрировать по-новому
Сестер Хачатурян отпустили из СИЗО
Гаишники сбили пешехода и попали на видео
Все материалы
Наука и техника
Майкл АтьяРешала
Математик представил решение «проблемы тысячелетия». Коллеги ему не верят
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
«Живых затолкали в паровозную топку»
Почему коммунисты потеряли Приморье и при чем тут украинские националисты
США показали нанесший авиаудар F-35B
В США заявили о технологической ущербности России
В космосе нашли опровергающий законы физики объект
Обнаружен затонувший китайский крейсер с оружием
Все материалы
Спорт
Наигралась
Серена Уильямс устала от тенниса. Это конец?
Отец Нурмагомедова остался без американской визы
Фанаты Нурмагомедова ополчились на Бузову
Призвавший не стыдиться бедности Валуев объяснился
«Часто спрашивали: кто ты вообще такая?»
Она заработала миллионы и почти догнала Шарапову. Но звездой ее сделал не теннис
Судей обвинили в занижении оценок Загитовой
«Манчестер Юнайтед» нашел замену Моуринью
Все материалы
Культура
Тихо, Дон
Кино недели: «Дон Кихот» Гиллиама, десктоп Бекмамбетова, любовь Мещаниновой
Возбуждая желание
Супермодели и знаменитости на лучших фотографиях последних 100 лет
«Перемололи этих задротов, они и дернуться не успели»
Билл Клинтон написал триллер про президента России, террористов и спецслужбы
Умер народный художник России Мюд Мечев
Актрису застыдили за откровенный вид на слушании о сексуальных домогательствах
Актера «Склифосовского» остановили в украинском аэропорту после съемок в Крыму
Запашный описал угрюмую реальность защитивших избитую тигрицу «зоошизоидов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Взрослые шалости
Они обещали детям деньги и славу на YouTube. Теперь их судят за педофилию
У «русских хакеров» нашли новое оружие
Жизнь за гранью
Лучшие фотографы мира показали, как выглядят реальные боль, нищета и смерть
Журналист назвал жертв домогательств лживыми уродинами и лишился работы
Телешоу случайно показало участников с тремя руками
Мем с отчаявшимся мотыльком захватил интернет
Facebook поймали на сливе секретных данных о пользователях
Все материалы
Ценности
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
«В каждом негре есть частичка бандита»
Как одевались самые опасные черные гангстеры
Tod's посотрудничает с известными дизайнерами
Женская грудь стала модным культом
Для россиян сделали самый золотой iPhone Xs
Покупателей нового iPhone научат снимать клипы
Все материалы
Путешествия
Монумент «Алеша»«Не забудьте надеть на голову бахилы!»
Зачем москвичам и иностранцам ехать в Мурманск
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать больше пяти минут
Пассажирский самолет промахнулся мимо посадочной полосы и свалился в море
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Мужчина опоздал на самолет и в отместку снял штаны
Все материалы
Из жизни
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
Полный провал
Миллионер заставил бедняка копать тайный бункер. Но все пошло не так
«А как вы хотели? Вы же чужую страну приехали покорять!»
Рассказ россиянина о жизни в США
Испанский городок начал массовое похудение
Итальянец переспал с шестью тысячами женщин и умер во время секса
Женщина несколько месяцев наблюдала разложение непогребенной матери
Все материалы
Тигуан на стиле
Тест нового кроссовера Audi Q3 — есть ли шансы побить BMW и Mercedes?
Главные премьеры Парижа
Семейные машины, электрокары, спорткары – чем порадует грядущая выставка во Франции
В бой идут одни каблуки
Замена кроссоверу или рабочая лошадка? Месяц с Renault Dokker — итоги и цена владения
«Крыло чайки» для бедных
700 килограммов ярости редкого спорткара Autozam AZ-1, который и Suzuki, и Mazda
Раскрыта внешность крошечного «горячего» кроссовера Audi
Porsche выпустил современную версию «Моби Дика»
Infiniti подготовила к Парижу прототип с «формульными» технологиями
Все материалы
Дом
Сакля, юрта и сукал
Он объездил весь мир и снял людей на фоне их удивительных домов
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
Московские цены
Как выглядят самые дорогие квартиры российской глубинки
Ставки по ипотеке выросли
Сахалин стал лидером России по темпам роста цен на жилье
Стал известен внешний облик домов в районах реновации
Названы спутники Москвы с самым дешевым жильем
Все материалы