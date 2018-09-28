Единоросс в третий раз возглавил заксобрание Владимирской области

Председателем Законодательного Собрания Владимирской области в третий раз выбран депутат от «Единой России» Владимир Киселев. Об этом сообщается на сайте Start33.ru в пятницу, 28 сентября.

За кандидатуру единоросса из 35 депутатов проголосовали 27 человек.

Также в пятницу Константин Толкачев в пятый раз был выбран председателем Госсобрания Курултая Республики Башкортостан. Кроме того, все 16 закосбраний, которые избирались 9 сентября, возглавили представители партии «Единая Россия».

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Накануне стало известно, что представители «Единой России» возглавили законодательного собрания в трех регионах. Так, Игорь Ляхов стал председателем Смоленской областной Думы. Спикером собрания депутатов Ненецкого автономного округа стал Александр Лутовинов. Депутаты законодательного собрания Забайкальского края вновь переизбрали Игоря Лиханова. Впервые он возглавил региональный парламент в 2016 году.

9 сентября в 80 регионах России состоялись более 4,7 тысячи выборов разного уровня. На следующий день заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что партия «Единая Россия» по итогам выборов сможет сформировать свое устойчивое большинство почти во всех субъектах.

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