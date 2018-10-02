«Спартак» откажется от тренера-чемпиона

Московский «Спартак» ищет замену главному тренеру команды Массимо Каррере. Среди кандидатов — три иностранца. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника издания, после домашнего поражения от «Ростова» (0:1) руководство красно-белого клуба собралось «в узком кругу» и решило не увольнять Карреру прямо сейчас. При этом боссы клуба находятся в поиске кандидатов на его замену.

Руководство не видит российских специалистов, готовых возглавить «Спартак», поэтому рассматривает кандидатуры трех иностранных тренеров, имена которых не сообщаются. Источник отмечает, что внутри клуба обсуждалось имя Лорана Блана, который возглавлял сборную Франции и ПСЖ.

19 сентября бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что среди игроков созрел заговор против Карреры. По информации спортсмена, лидерами бунта стали Денис Глушаков, лишившийся места в основной команде, Дмитрий Комбаров и Александр Самедов.

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от лидирующего «Зенита» на семь очков. Клуб вылетел из Лиги чемпионов и теперь играет в Лиге Европы.

С Каррерой «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/2017. В прошлом сезоне команда финишировала на третьем месте.

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