Минобороны сочло США биологической угрозой миру

США развернули обширную военно-биологическую программу на территории соседних с Россией стран. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-майор Игорь Кириллов, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон активно действует как в Грузии, так и на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана. Там через лаборатории США собирают данные об инфекционной заболеваемости и вывозят национальные коллекции со штаммами патогенных микроорганизмов. Всего же в мире существует более 30 подконтрольных США лабораторий, которые могут «проводить полный спектр исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний», добавил он.

Кириллов отметил, что выбор мест размещения лабораторий не случаен: «Многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств».

Он также подчеркнул, что у международного сообщества нет возможности проверить американские лаборатории на предмет разработки биологического оружия, передает РИА Новости. «С 2001 года Соединенные Штаты блокируют любые международные инициативы по верификации Конвенции, что исключает возможность проверки деятельности американских лабораторий», — сказал он.

В июне американские эксперты раскрыли опасность военного применения современных биотехнологий. По их мнению, успехи в области синтетической биологии могут привести к появлению искусственных вирусов, которые способны вызывать пандемию.

Осенью 2017 года президент России Владимир Путин сообщил, что некие силы с непонятной целью занимаются сбором биологического материала россиян по всей стране, делая это целенаправленно и профессионально. Позднее в Кремле пояснили, что заявление основано на информации российских спецслужб, а под сборщиками биоданных имелись в виду некоторые эмиссары и неправительственные организации.

Затем в США пояснили, что специалисты Пентагона работают с биологическим материалом россиян для изучения опорно-двигательного аппарата, однако объяснения сочли сомнительными.

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