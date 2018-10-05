В ЕС задумались о новых санкциях из-за российских кибератак

Евросоюз, возможно, примет меры в отношении России из-за действий россиян, ранее арестованных на территории Нидерландов. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, передает The Post Online.

По его словам, санкции в отношении Москвы в ответ на планировавшуюся кибератаку не исключены. Однако сначала будет необходимо обсудить возможные меры с союзниками. Какие именно шаги могут быть предприняты, он не уточнил.

Рютте также пояснил, почему якобы российских разведчиков не арестовали после задержания в апреле этого года. «Уголовного расследования не проводилось, — сказал он. — Это была операция, подготовленная спецслужбами». В то же время он отметил, что само придание дела огласке уже наказывает Россию.

4 октября семерых россиян обвинили в кибератаках США. Четверо из них были обвинены Нидерландами в попытке совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Еще трое в июле получили от США заочное обвинение во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году.

13 апреля четверых мужчин задержали неподалеку от штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Они находились в припаркованной машине, начиненной аппаратурой для слежения. По словам министра обороны страны, тогда была предотвращена кибератака.

Отмечалось, что в то же время в лаборатории ОЗХО исследовали образцы яда, которым в марте этого года были отравлены в Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Одновременно там находились образцы химического оружия, использованного в сирийской Думе.

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