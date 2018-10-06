Спорт
 
Последние новости
Второе судно присоединилось к укладке труб «Северного потока-2»
Команда третьего дивизиона чемпионата России забила сопернику 43 мяча
Раскрыты планы США применить ядерное оружие во Вьетнаме
Глава UFC объяснил конфликт Макгрегора и Нурмагомедова на дуэли взглядов
Тина Тернер рассказала о трансплантации почки
СК опроверг версию о застреленном пилоте вертолета с замгенпрокурора
Песков поведал о планах Путина на день рождения
Очередная ученица Тутберидзе переписала историю фигурного катания
Послеродовая внешность Кейт Миддлтон ужаснула Киру Найтли
Новости партнеров

Роналду помог «Ювентусу» победить в десятый раз подряд

Перейти в «Мою Ленту»
Криштиану Роналду

Туринский «Ювентус» одержал восьмую победу подряд в серии А, обыграв «Удинезе» со счетом 2:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча 8-го тура чемпионата Италии прошла в субботу, 6 октября. Оба мяча туринцы забили в первом тайме. Вначале отличился Родриго Бентакур (33-я минута), второй гол на свой счет записал Криштиану Роналду (37-я минута).

Эта победа стала для «Ювентуса» восьмой подряд во внутреннем первенстве и десятой кряду на старте сезона (две победы клуб одержал в Лиге чемпионов). «Старая синьора» с 24 очками единолично лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя — «Наполи» — на 9 очков.

Минувшим летом 33-летний Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро. Португальский нападающий принял участие во всех восьми матчах чемпионата Италии и провел их от начала до конца. В его активе четыре гола и пять передач. В Лиге чемпионов форвард результативными действиями не отметился, заработав удаление в матче с испанской «Валенсией».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роналду нашел виновных в деле об изнасиловании
Обвинившая Роналду в изнасиловании американка назвала сумму компенсации
Названа причина отсутствия Роналду в составе сборной Португалии
Другие материалы рубрики
Спорт00:03Сегодня

«Пусть нокаутируют друг друга»

Кто победит в главном бою в истории смешанных единоборств
20:16Сегодня

Глава UFC объяснил конфликт Макгрегора и Нурмагомедова на дуэли взглядов

19:00Сегодня

Очередная ученица Тутберидзе переписала историю фигурного катания

17:41Сегодня

Мэйуэзер приехал в Чечню и пострелял из винтовки

Спорт00:02 5 октября

«Родись Хабиб под Рязанью — негатива было бы не меньше»

Боец UFC Яна Куницкая о работе вышибалой, русском характере и Нурмагомедове
14:40 5 октября

В «Авиапарке» пройдут дни ЗОЖ

14:04Сегодня

Названы гонорары Макгрегора и Нурмагомедова за бой

13:11 1 октября

Названы сменщики Акинфеева в сборной

Спорт00:0426 сентября

«Часто спрашивали: кто ты вообще такая?»

Она заработала миллионы и почти догнала Шарапову. Но звездой ее сделал не теннис
15:43Сегодня

Роналду нашел виновных в деле об изнасиловании

11:30Сегодня

Загитова побила свой мировой рекорд

15:14 1 октября

Черчесов прокомментировал уход Акинфеева из сборной России

Россия
«Нравятся ли нам песни Егора Крида? Нееет!»
Мы провели неделю в доме Хабиба и поняли все о крутом нраве дагестанцев
Ольга«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»
Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
Юнус-Бек Евкуров и Рамзан КадыровНовые границы на Кавказе
Чечня и Ингушетия поделили землю на фоне протестов. Что происходит?
Россиянин захотел подышать и проткнул себе голову ножом
«Почувствовал удар в спину, из живота вырвалось пламя»
 
Олег Сенцов прекратит голодовку из-за принудительного кормления
Песков поведал о планах Путина на день рождения
Все материалы
Мир
США и Голландия раскрыли российских шпионов
Что известно об офицерах ГРУ и их тайной работе
Раскрыты планы США применить ядерное оружие во Вьетнаме
Под завалами в Индонезии осталось более 150 человек
Джон Керри предупредил о «желающих столкновения США с Ираном»
В Солсбери пройдет концерт «Из России с любовью»
В Лондоне толкнули под поезд 91-летнего бывшего главу Евротоннеля
Испустили дух
Они живут и умирают на свалке. Раньше здесь был рай
Все материалы
Бывший СССР
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Русский: Парад в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка«Наша влада буде страшною!»
Украинские националисты устроили террор в Польше. Их благословил сам Гитлер
Украинский политик рассказал об отдыхе в Крыму
На Украине прокомментировали идею закрытия российских генконсульств
Украинцам с российским гражданством пригрозили тюрьмой
Кличко посмеялся над оставшимися без горячей воды киевлянами
Все материалы
Экономика
Больно не будет
Они посадили Америку на наркотики и получают миллиарды. Это абсолютно легально
Саудовский принц предрек уход России с рынка нефти
Разбежались
Россияне хотят работать меньше — как в Европе. Почему они этого не заслужили
ВТБ заинтересован в финансировании крупных проектов в Индии
Илон Маск неудачно пошутил и снова обвалил акции Tesla
Покупка в два клика
Чем онлайн-ретейлеры заманивают клиентов
Россия оставит мир без какао
Все материалы
Силовые структуры
Золотой вор
Он держит воровской общак и назначает смотрящих. Его дом — особняк на Рублевке
«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать»
Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
Жесткий перехват
Полиция России засекретила планы по борьбе с бандитами. Скрыть удалось не все
Стали известны последние слова погибшего за решеткой вора в законе Вагона
СК заинтересовался руководством фонда Доктора Лизы
У полковника МВД конфисковали дом в Сочи
Оперативники показали полную «Газель» марихуаны
Все материалы
Наука и техника
Мертвый сезон
Самые страшные сражения Второй мировой на потерянных снимках
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Эс — как доллар
На что способен телефон за 130 тысяч рублей: обзор iPhone Xs Max
Назван главный признак здоровых и счастливых отношений
В США испугались возможности российских «Калибров» долететь до Европы
Израиль счел С-300 «слепыми» перед F-35
Назван «худший» вопрос физику
Все материалы
Спорт
«Пусть нокаутируют друг друга»
Кто победит в главном бою в истории смешанных единоборств
Глава UFC объяснил конфликт Макгрегора и Нурмагомедова на дуэли взглядов
Очередная ученица Тутберидзе переписала историю фигурного катания
Мэйуэзер приехал в Чечню и пострелял из винтовки
«Родись Хабиб под Рязанью — негатива было бы не меньше»
Боец UFC Яна Куницкая о работе вышибалой, русском характере и Нурмагомедове
Названы гонорары Макгрегора и Нурмагомедова за бой
Роналду нашел виновных в деле об изнасиловании
Все материалы
Культура
Роза Хайруллина«Где же ты был так долго, чувак?»
Они убили крокодила Гену, посадили Чебурашку и отдали дань Олегу Табакову
Без стыда и совести
Подчинение, интим с осьминогом и скотный рынок — что такое современное искусство
Мой парень — симбиот
Кино недели: «Веном» с Томом Харди, Спайк Ли против Америки и Леди Гага
Тина Тернер рассказала о трансплантации почки
Дэнни Трехо согласился стать Кощеем Бессмертным
Умерла Монсеррат Кабалье
«Веном» обогнал «Человека-паука» по суточным сборам
Все материалы
Интернет и СМИ
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
На российских троллей «повесили» прогулы британских школьников
Остин Тайс Заплатил собой
Он захотел рассказать миру правду о войне в Сирии и бесследно пропал
В сети высмеяли преступника с помадой на губах
Новая ведущая «Жди меня» рассказала о бессонных ночах после съемок
Грузная телеведущая в прямом эфире столкнула ассистента в реку
Блогер рассказала об огромных заработках на снимках ступней
Все материалы
Ценности
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Развели по понятиям
Леопард, кислота и латекс: беспощадный тест, обнажающий вашу безвкусицу
Кровавое блюдо
Как пировал Николай Второй, пока тысячи россиян умирали на войне
Послеродовая внешность Кейт Миддлтон ужаснула Киру Найтли
Проданная за миллион фунтов картина Бэнкси самоуничтожилась прямо на аукционе
Бывшая девушка принца Гарри разделась догола ради фотографии с акулой
iPhone предсказал победителя в бою Нурмагомедова против Макгрегора
Все материалы
Путешествия
Черная дыра
Гангстеры, стейки и прокачанные тачки: россиянка попала в Атланту и выжила
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
Русские гонки
Девушки, казаки и болиды: что творилось на Формуле-1 в Сочи
Авиабилеты на новогодние праздники в Европу экстремально подешевели
Пассажирам разрешили проносить марихуану в самолет
Родители съездили в отпуск и забыли пятилетнего ребенка в аэропорту
Новозеландские таможенники получили право копаться в личной информации туристов
Все материалы
Из жизни
Эрно Рубик«Мой кубик не сумасшедший, сумасшедшие люди»
Его игрушка обошлась СССР в миллионы долларов. По ней сходит с ума весь мир
Шар смерти
Профессор годами избегал наказания за убийство жены. Его сгубила любовь к газам
На Галапагосах похитили более сотни гигантских черепах
Черный кот с вампирскими клыками стал звездой сети
Пьяные птицы принялись буянить и заинтересовали полицию
Королева красоты организовала убийство мужа-миллионера из-за наследства
Посетитель зоопарка заставил бегемота проглотить пластиковый пакет
Все материалы
Видео: BMW за 9 миллионов
Почему купе восьмой серии — самый дорогой BMW в России и совсем не похоже на ваш автомобиль?
Видели Париж
Семь видеообзоров главных новинок Парижского моторшоу
Нестареющая «акула»
Как за 43 года изменилась самая важная модель баварской марки
25 бестселлеров России: «Гранта» вместо «Весты»
Самые продаваемые автомобили сентября: 17 месяцев роста
Mazda привезет в Россию «шестерку» с турбомотором
Уникальную «Ниву» продали в 16 раз дешевле первоначальной цены
Названы цены на обновленный UAZ Patriot
Все материалы
Дом
Crocosaurus Cove PoolМокрое дело
Как выглядят самые удивительные бассейны мира
Пошли на панель
Отличите ли вы «хрущевку» от «сталинки»? Многоэтажный тест
Только славяне
Кому сложнее всего снять квартиру в Москве
В Грозном стало комфортнее и чище
Москва установит торговый антирекорд
Сотню самых дорогих квартир Москвы оценили в 50 миллиардов рублей
Американскую версию Версаля оценили в 159 миллионов долларов
Все материалы