Роналду помог «Ювентусу» победить в десятый раз подряд

Туринский «Ювентус» одержал восьмую победу подряд в серии А, обыграв «Удинезе» со счетом 2:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча 8-го тура чемпионата Италии прошла в субботу, 6 октября. Оба мяча туринцы забили в первом тайме. Вначале отличился Родриго Бентакур (33-я минута), второй гол на свой счет записал Криштиану Роналду (37-я минута).

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Эта победа стала для «Ювентуса» восьмой подряд во внутреннем первенстве и десятой кряду на старте сезона (две победы клуб одержал в Лиге чемпионов). «Старая синьора» с 24 очками единолично лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя — «Наполи» — на 9 очков.

Минувшим летом 33-летний Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро. Португальский нападающий принял участие во всех восьми матчах чемпионата Италии и провел их от начала до конца. В его активе четыре гола и пять передач. В Лиге чемпионов форвард результативными действиями не отметился, заработав удаление в матче с испанской «Валенсией».

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