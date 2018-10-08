На Биеннале театрального искусства представят спектакли от мэтров режиссуры

На Биеннале театрального искусства в рамках фестиваля «Уроки режиссуры» представят более 60 спектаклей. В этом году главной особенностью мероприятия является участие в конкурсной программе постановок от мэтров театральной сцены, которые развивают традиции русского режиссерского искусства. Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы фестиваля.

В программе «Уроков режиссуры» в этом году имена корифеев российского драматического театра — Римас Туминас, Валерий Фокин, Кама Гинкас, Алексей Бородин, Юрий Бутусов, Сергей Женовач, Сергей Афанасьев, Алексей Песегов, Дмитрий Крымов, Григорий Козлов, Роберт Стуруа. Зрителям также покажут постановки из Франции, Венгрии, Швейцарии, Австрии и Израиля.

Особое место в программе Биеннале занимают спектакли в рамках спецпроекта «ДАТЫ», приуроченного к значимым датам в области мирового искусства, а частности, к юбилеям классиков мировой драматургии (Николая Гоголя, Ивана Тургенева, Максима Горького, Фридриха Шиллера), а также юбилею выдающегося драматурга и прозаика современности — Ясмины Резы, автора интеллектуальной комедии «Бог резни», которая ставится на сценах по всему миру. Широкому зрителю она пьеса известна по экранизации Романа Полански. Спектакль по этой пьесе откроет спецпроект. «Бог резни» в постановке швейцарца Жоржа Геррейро 9 и 10 октября пройдет на сцене Школы современной пьесы, а 12 и 13 октября постановку покажут в Театр на Васильевском острове в Петербурге.

К 50-летию творческой деятельности Валерия Фокина будет показан его венгерский спектакль «Крокодил» по рассказу Достоевского. К юбилею Горького будет представлен французский спектакль «На дне» Лакаскада. В честь юбилея пьесы Шиллера «Коварство и любовь» в Москве покажут легендарный спектакль Льва Додина. Полная программа театрального фестиваля представлена на сайте Биеннале.

Биеннале театрального искусства продлится до 4 декабря. Проект организован благотворительным фондом «Культурные сезоны» совместно с проектом «Театральная Россия» при поддержке Фонда президентских грантов и министерства культуры.

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