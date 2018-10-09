Россияне назвали Кокорина и Мамаева позором страны и призвали изгнать из футбола

Пользователи социальных сетей разразились критикой в адрес российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, за сутки избивших по меньшей мере трех человек в Москве.
Подавляющее большинство написавших комментарии резко осудило поведение футболистов. Прозвучали предложения навсегда отстранить спортсменов от футбола. Кокорина и Мамаева неоднократно назвали позором России.
Пользователи предположили, что жертв разбушевавшихся футболистов в этот день было гораздо больше.
Поведение Кокорина и Мамаева осудили многие публичные люди. В частности, гневными постами в Twitter разразился теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.
«Может быть, уже пора наказать показательно этих мажоров?» — обратился к подписчикам ведущий после того, как стало известно, что помимо чиновников, футболисты избили водителя Виталия Соловчука.
Пользователи сочинили множество злых шуток о распоясавшихся спортсменах.
Кое-кто воскресил старые мемы.
Кокорин и Мамаев напали на директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и главу государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне в центре столицы. Между посетителями кофейни завязалась перепалка, в ходе которой футболисты оскорбили Пака по национальному признаку. В ходе конфликта Кокорин схватил стул и ударил им чиновника Минпромторга по голове. Позже оказалось, что за 40 минут до инцидента футболисты избили на парковке водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Девушка подала заявление в правоохранительные органы, в отношении футболистов завели уголовное дело.
Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают футболисты, пообещали наказать своих игроков.