Россияне назвали Кокорина и Мамаева позором страны и призвали изгнать из футбола

Пользователи социальных сетей разразились критикой в адрес российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, за сутки избивших по меньшей мере трех человек в Москве.

Подавляющее большинство написавших комментарии резко осудило поведение футболистов. Прозвучали предложения навсегда отстранить спортсменов от футбола. Кокорина и Мамаева неоднократно назвали позором России.

Пользователи предположили, что жертв разбушевавшихся футболистов в этот день было гораздо больше.

Поведение Кокорина и Мамаева осудили многие публичные люди. В частности, гневными постами в Twitter разразился теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

«Может быть, уже пора наказать показательно этих мажоров?» — обратился к подписчикам ведущий после того, как стало известно, что помимо чиновников, футболисты избили водителя Виталия Соловчука.

Пользователи сочинили множество злых шуток о распоясавшихся спортсменах.

— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 08 октября 2018, 13:26

— бурур брот // вообще-то я Кокорин 🍔🤙🏻 (@bururbrot) 08 октября 2018, 15:58

Кое-кто воскресил старые мемы.

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Кокорин и Мамаев напали на директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и главу государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне в центре столицы. Между посетителями кофейни завязалась перепалка, в ходе которой футболисты оскорбили Пака по национальному признаку. В ходе конфликта Кокорин схватил стул и ударил им чиновника Минпромторга по голове. Позже оказалось, что за 40 минут до инцидента футболисты избили на парковке водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Девушка подала заявление в правоохранительные органы, в отношении футболистов завели уголовное дело.

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар», за которые выступают футболисты, пообещали наказать своих игроков.

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