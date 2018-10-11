ЛДПР устроила своему губернатору самую представительную инаугурацию

Во Владимире прошла инаугурация нового губернатора, на которую прибыла фракция ЛДПР в Госдуме в полном составе, а также депутаты от других фракций, сообщили в партии. По словам лидера партии Владимира Жириновского, «это самая представительная инаугурация губернатора в России». Всего на мероприятии присутствовали более 40 депутатов Госдумы.

«Когда новый губернатор вступает в должность — это всегда праздник для граждан», — заявил Владимир Жириновский. «Но в этот раз для ЛДПР — это особенно радостный день, потому что это победа нашей партии. Мы доказали, что граждане нашей страны могут выбирать кандидатов разных политических сил, а это признак хорошего здоровья всего нашего политического существа», — отметил он.

Перед инаугурацией думская фракция ЛДПР провела первое в истории партии выездное собрание, в котором принял участие новый губернатор Владимир Сипягин. В ходе собрания Жириновский отметил, что депутаты Законодательного собрания Владимирской области перед уходом Светланы Орловой приняли закон, который ограничивает полномочия нового губернатора. Все заместители должны быть согласованы с Заксобранием.

«Пусть так, но в таком случае депутаты должны нести ответственность за согласованных ими вице-губернаторов. А то получается, что они контролируют губернатора, но никак за это не отвечают», — охарактеризовал ситуацию Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР также пообещал, что партийный губернатор Сипягин не будет проводить «какие-то радикальные реформы или проводить ультраконсервативный курс». «Мы не ставим узкопартийные интересы впереди и не позволим, чтобы в угоду политике пострадали жители Владимирской области. Мы постараемся реализовать все наши предвыборные обещания в рамках возможностей губернатора и фракции ЛДПР в Госдуме. Никто не будет разочарован», — пообещал Владимир Жириновский.

Первый тур выборов губернатора Владимирской области состоялся в единый день голосования 9 сентября. Действующий губернатор от партии «Единая Россия» Светлана Орлова набрала 36 процентов, представитель ЛДПР, председатель постоянного комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного собрания Владимирской области Владимир Сипягин — 31 процент. Во втором туре Владимир Сипягин победил с результатом 57 процентов голосов, Орлова довольствовалась 37 процентами и была вынуждена признать поражение.