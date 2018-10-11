Тактаров попросил отдать ему Кокорина и Мамаева на воспитание

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Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров прокомментировал задержание футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Свое мнение он опубликовал в Instagram.

Актер призвал не травить молодых футболистов, а также отметил, что пострадавший от их нападения чиновник Денис Пак мог спровоцировать случившееся. «Я думаю, что ребята исправятся. Если надо, чтобы они точно исправились — отправьте их мне на воспитание. В горы их свожу. Мы все когда-то были заводные. Я тоже крушил заведения... и людей», — заявил 51-летний Тактаров.

10 октября Кокорин и Мамаев явились к следователям и были задержаны на 48 часов в рамках уголовного дела по статье 213 УК РФ о хулиганстве. 11 октября будет принято решение о дальнейшей мере пресечения.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва от их рук пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем чиновники в кофейне на Большой Никитской улице. Ими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. Обе драки попали на видео и стали достоянием общественности.

Тактаров — первый россиянин в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ставший победителем турнира. Триумфатором UFC Тактаров стал в 1995 году, одолев в финале американца Тэнка Эббота. Россиянин также известен по своим ролям в кино. В частности, Тактаров снимался с Робертом Де Ниро в фильме «15 минут славы», в фильме «Хищники», где вместе с ним в кадре появились такие актеры, как Эдриан Броуди и Дэнни Трехо.

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