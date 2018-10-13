Нурмагомедов ответил на предложение покинуть UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в Instagram ответил на приглашение рэпера 50 Cent (Кертис Джексон) перейти в промоушен Bellator.

«Просто отправь мне место встречи. Если ты хочешь увидеть место, где рождаются настоящие мужчины, то приглашаю тебя в Дагестан. Когда приеду в США, дам тебе знать. Спасибо за поддержку, ты настоящий мужчина», — написал Нурмагомедов под публикацией 50 Cent.

Рэпер также пригласил в Bellator Зубайру Тухугова, бойца, из-за которого у Нурмагомедова и UFC возник конфликт. Промоушен отменил бой Тухугова, и чемпион в легком весе в ответ на это заявил, что готов уйти из UFC в том случае, если контракт с его другом будет расторгнут.

Помимо предложения от 50 Cent, Нурмагомедов имеет приглашение от организации World Wrestling Entertainment. Его позвали в профессиональный реслинг.

Конфликт с UFC произошел после массовой драки после боя с Конором Макгрегором, зачинщиком которой стал Нурмагомедов. Победив ирландца, россиянин выскочил из октагона и напал на его спарринг-партнера. В тот же момент в октагоне Тухугов напал на Макгрегора.

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