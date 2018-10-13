За поставившего ультиматум UFC Нурмагомедова развернулась борьба

Российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов получил предложение от рэпера 50 Cent (Кертис Джексон) перейти в промоушен Bellator. Артист написал в Twitter, что даст Нурмагомедову два миллиона долларов наличными.

«Я думаю, что UFC поступает неправильно. Они не наказали Конора Макгрегора, но наказывают Хабиба. Я заплачу наличными два миллиона долларов сегодня же, если он будет драться за меня в Bellator», — заявил 50 Cent, который известен своим интересом к ММА.

12 октября Нурмагомедов рассказал, что ему предложили выступать в профессиональном реслинге. Днем ранее спортсмен выдвинул ультиматум руководству Абсолютного бойцовского чемпионата. Причиной стала отмена боя его друга Зубайры Тухугова под эгидой организации. Нурмагомедов грозится уйти из UFC в том случае, если контракт с Тухуговым будет расторгнут.

После победы над Макгрегором Нурмагомедов выскочил из октагона и напал на его спарринг-партнера, спровоцировав массовую драку. Оба бойца, Нурмагомедов и Макгрегор, были отстранены на десять дней по решению Атлетической комиссии штата Невада. Слушание по делу, где будут обсуждаться дальнейшие санкции в отношении спортсменов, пройдет 24 октября.

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