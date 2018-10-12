Бывший чемпион UFC поддержал ультиматум Нурмагомедова

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), американец Чак Лидделл в Instagram-аккаунте поддержал ультиматум россиянина Хабиба Нурмагомедова в адрес руководства организации.

«Речь идет не о деньгах для Хабиба Нурмагомедова, а о принципе. Это звучит безумно, но иногда в жизни что-то не подлежит обсуждению. Я не оправдываю его действия, <...> однако я согласен с тем, что мы, бойцы, должны придерживаться более высокого стандарта и относиться к людям с уважением. Когда ты говоришь о семье, религии или нации, то играешь с огнем. Эти вещи священны», — написал Лидделл.

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По мнению бойца, необходимо наказывать всех участников потасовки одинаково. «Почему бой Зубайры Тухугова отменен? Он защитил своего брата, как и любой настоящий боец. Конор сделал по крайней мере два удара, прежде чем кто-то атаковал его. Почему все так неправильно?», — спросил он.

После победы над Макгрегором россиянин набросился на тренера ирландца по борьбе Диллона Дэниса, а Тухугов напал на самого Макгрегора. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бойцы, поучаствовавшие в драке в октагоне больше не будут выступать под эгидой организации.

Нурмагомедов выразил возмущение тем, что UFC отменила бой Тухугова с Артемом Лобовым. Боец выдвинул UFC ультиматум: «Если вы все-таки решитесь его, Тухугова уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву».

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