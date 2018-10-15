Задержанного за пьяное вождение российского футболиста оставят в команде

Футбольный клуб «Крылья Советов» не собирается расторгать контракт с полузащитником Евгением Башкировым после того, как он был задержан за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС.

По словам гендиректора, к Башкирову будут применены санкции в соответствии с условиями трудового договора. «Что касается Георгия Тигиева, то по результатам медицинского освидетельствования, пройденного футболистом, запрещенных препаратов, а также алкоголя в его крови обнаружено не было», — заявил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

«Речи о расторжении контрактов нет, выйти на поле в ближайшем матче они смогут. Главное, не устраивать здесь охоту на ведьм. На данный момент известно, что в отношении игроков составлены административные протоколы. После получения всех необходимых документов клуб вынесет окончательное решение», — отметил он.

14 октября общественная организация «Ночной патруль» сообщила, что Башкиров был задержан в Самаре за вождение в нетрезвом виде. Такая же информация появилась и о Тигиеве. В крови футболиста якобы были обнаружены следы амфетамина.

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