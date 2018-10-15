Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве

Самая низкая ставка аренды московской квартиры в октябре 2018-го составила 20 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют материалы компании «Инком-Недвижимость» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

За эти деньги предлагается снять «однушку» в 15 минутах пешком от станции метро «Преображенская площадь». 33-метровая квартира расположена на втором этаже девятиэтажки. Жилье полностью меблировано и оборудовано техникой, там установлена металлическая входная дверь, лоджия застеклена. «Собственник установил строгие ограничения для будущих квартирантов: разрешено только единоличное проживание мужчины с московской регистрацией, без животных», — отмечается в материалах компании.

Материалы по теме Только славяне Кому сложнее всего снять квартиру в Москве

Самая дешевая «двушка», по статистике «Инком-Недвижимости», в октябре предлагается в аренду за 25 тысяч рублей в месяц. Объект находится в районе Южное Бутово, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Улица Горчакова». В границах МКАД самая дешевая двухкомнатная квартира выставлена в аренду у метро «Щелковская». Объект сдается за 26 тысяч рублей в месяц.

Ранее эксперты консалтинговой компании Savills проанализировали ценовую ситуацию на рынке элитного съемного жилья в Москве. По их данным, к концу сентября 2018 года средневзвешенная ставка аренды 100 самых дорогих съемных квартир российской столицы достигла 25,7 тысячи долларов (1,7 миллиона рублей) в месяц. 36 квартир из «золотой сотни» находятся в районе Арбат-«Кропоткинская», уточнили в компании.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!