В многомиллионных заработках арестованных Кокорина и Мамаева усомнились

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов выразил мнение, что «Зенит» и «Краснодар» могут не платить зарплаты находящимся в заключении Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Об этом сообщает портал Sport24.

«"Краснодар" и "Зенит" могут не платить Мамаеву и Кокорину за то время, что футболисты находятся в СИЗО. Они ведь не работают. Клубы могут просто ставить им пропуски матчей и тренировок. Нигде ничего доказывать не нужно», — пояснил специалист.

Материалы по теме «Для вас это шоу, а для меня трагедия» Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить

Ранее 20 октября RT опубликовал материал, в котором были подсчитаны доходы футболистов, ссылаясь на данные из открытых источников. Журналисты издания полагают, что, находясь под стражей в течение девяти суток, Мамаев и Кокорин заработали 10,54 миллиона рублей.

19 октября на заседании в Мосгорсуде футболистам было отказано в изменении меры пресечения. Оба футболиста, а также младший брат Кокорина Кирилл пробудут под стражей минимум до 8 декабря. Данное решение может быть обжаловано.

8 октября Кокорин и Мамаев при участии других лиц учинили две драки. Сперва пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой, а после футболистами были избиты чиновники, в частности работающий в Минпромторге Денис Пак.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!