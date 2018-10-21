Российскому футболу не хватило Кокорина и Мамаева

«Краснодар» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 0:1. Счет на 60-й минуте встречи открыл полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва.

Материалы по теме «Для вас это шоу, а для меня трагедия» Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить

Ранее, 21 октября, петербургский «Зенит» на выезде потерпел поражение от московского «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ со счетом 0:1. Единственный мяч на 75-й минуте забил полузащитник «Динамо» Федор Черных. С 37-й минуты после удаления нападающего Себастьяна Дриусси сине-бело-голубые играли в меньшинстве.

Лидером РПЛ остается «Зенит», имея в активе 25 очков. «Краснодар» занимает второе место с 19 очками.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев не приняли участие в прошедших матчах, так как до 8 декабря находятся в СИЗО. Футболисты 8 октября устроили две драки. Сперва пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой, а после футболистами были избиты чиновники, в частности работающий в Минпромторге Денис Пак. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Сразу после инцидента «Краснодар» выразил намерение расторгнуть с Мамаевым контракт. «Зенит» от такой меры в отношении Кокорина отказался.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!