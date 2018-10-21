Бой Мэйуэзера и Нурмагомедова назвали неуважением к боксерам

Украинский боксер Василий Ломаченко раскритиковал возможный поединок между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и непобедимым американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Об этом украинский спортсмен сообщил в интервью на YouTube-канале EsNews.

«Верите в бой Хабиба и Флойда? Мне не нравится все это. Это неуважение ко всем боксерам. Конечно, это большие деньги для обоих, но это просто спектакль. Пусть делают бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Флойд не боец смешанных единоборств? Хабиб тоже не боксер. Он отличный борец, но он не боксер», — заявил 30-летний Ломаченко.

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19 октября глава UFC Дэйна Уайт скептически высказался относительно перспектив противостояния Мэйуэзера и Нурмагомедова. Функционер призвал игнорировать разговоры о матче, так как к нему не поступало предложений со стороны американского боксера.

Разговоры о возможном бое начались с того, что Нурмагомедов в социальных сетях обратился с вызовом к американскому боксеру. Мэйуэзер публично поддержал инициативу россиянина. Тем не менее о реальных переговорах пока не сообщалось. Американец отметил, что считает бои с представителями смешанных единоборств прибыльными.

30-летний Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. На его счету 27 побед и ни одного поражения. Мэйуэзер обладает профессиональным рекордом в 50 побед.

Ломаченко — чемпион мира по версии WBA Super. Кроме того, украинец дважды завоевывал олимпийское золото в любительском боксе. В профессиональной карьере он одержал 11 побед и потерпел одно поражение.

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