Спорт
 
Последние новости
Раскрыто будущее экспедиции МКС после аварии «Союза»
«Эль-Класико» впервые за 11 лет пройдет без Месси и Роналду
В Москве построят 650 новых объектов 
Шестилетняя девочка спасла мать от зверского насилия отца
РПЦ констатировала потерю Вселенским патриархом статуса лидера православия
Секс-кукла произвела фурор на сайте знакомств
Белый дом задумал разорвать договор о наступательном вооружении
Число пострадавших в колледже в Керчи выросло
Москва предупредила о военном ответе на разрыв ракетного договора
Новости партнеров

Бой Мэйуэзера и Нурмагомедова назвали неуважением к боксерам

Перейти в «Мою Ленту»
Хабиб Нурмагомедов

Украинский боксер Василий Ломаченко раскритиковал возможный поединок между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и непобедимым американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Об этом украинский спортсмен сообщил в интервью на YouTube-канале EsNews.

«Верите в бой Хабиба и Флойда? Мне не нравится все это. Это неуважение ко всем боксерам. Конечно, это большие деньги для обоих, но это просто спектакль. Пусть делают бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Флойд не боец смешанных единоборств? Хабиб тоже не боксер. Он отличный борец, но он не боксер», — заявил 30-летний Ломаченко.

19 октября глава UFC Дэйна Уайт скептически высказался относительно перспектив противостояния Мэйуэзера и Нурмагомедова. Функционер призвал игнорировать разговоры о матче, так как к нему не поступало предложений со стороны американского боксера.

Разговоры о возможном бое начались с того, что Нурмагомедов в социальных сетях обратился с вызовом к американскому боксеру. Мэйуэзер публично поддержал инициативу россиянина. Тем не менее о реальных переговорах пока не сообщалось. Американец отметил, что считает бои с представителями смешанных единоборств прибыльными.

30-летний Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. На его счету 27 побед и ни одного поражения. Мэйуэзер обладает профессиональным рекордом в 50 побед.

Ломаченко — чемпион мира по версии WBA Super. Кроме того, украинец дважды завоевывал олимпийское золото в любительском боксе. В профессиональной карьере он одержал 11 побед и потерпел одно поражение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Чемпион UFC отсоветовал Нурмагомедову биться с Мэйуэзером
Глава UFC высказался о бое Нурмагомедова и Мэйуэзера
Мэйуэзер заговорил о гонораре за бой с Нурмагомедовым
Другие материалы рубрики
Спорт00:0320 октября

Падшие короли

Команда Ковальчука на дне НХЛ. Сможет ли он ее спасти?
15:30Сегодня

«Эль-Класико» впервые за 11 лет пройдет без Месси и Роналду

12:54Сегодня

Тренер-мем призвал лишить Кокорина и Мамаева заработанных за жизнь миллионов

19:4716 октября

Составлен рейтинг фаворитов очередного сезона НБА

СпортПартнерский материал

Дзюба против «Динамо» и битва на Туманном Альбионе

Главные ставки на самые яркие матчи в европейском футболе
11:18Сегодня

Кокорина и Мамаева окрестили узниками совести

09:58Сегодня

Футболист забил со своей половины поля ударом со штрафного

13:2411 октября

Брат Кокорина задержан

Спорт00:0319 октября

Вопрос формы

Она уменьшила грудь ради тенниса. И стала лучшей
00:38Сегодня

Мэйуэзер наплевал на бой с Пакьяо

23:0320 октября

Месси получил травму за неделю до «Эль-Класико»

19:4412 октября

Александр Емельяненко оценил перспективы Кокорина и Мамаева за решеткой

Россия
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
РПЦ прекращает отношения с Константинополем
Православных россиян лишили святых мест. Все из-за автокефалии Украины
Окунулись в свет
Они сбежали от всех и поселились в сибирской деревне. Теперь им хорошо
РПЦ констатировала потерю Вселенским патриархом статуса лидера православия
Пожар на металлургическом заводе во Владикавказе локализовали
Горящий металлургический завод во Владикавказе сняли на видео
Опубликовано полное видео бойни в керченском колледже
Все материалы
Мир
Пан партизан
Зачем Польша учит своих граждан воевать с Россией
Москва предупредила о военном ответе на разрыв ракетного договора
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года«На всех Насер»
Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
Британия поддержала выход США из ракетного договора
Белый дом задумал разорвать договор о наступательном вооружении
Трамп решил разорвать ракетный договор с Россией
В США обнаружили новую лазейку для российских троллей
Все материалы
Бывший СССР
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Тайные националисты
Украинцы умирали в советских тюрьмах. Они мечтали о свободе и своей державе
Украина лишилась 40 процентов боеприпасов
На Украине анонсировали возвращение в строй самой мощной единицы флота
Украинские раскольники приписали себе Киево-Печерскую лавру
Кандидат в президенты агитировал раздачей наркотиков
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
Все материалы
Экономика
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
Врио губернатора Приморья встретился с Игорем Сечиным
Взяли кэшем
Они обворовали россиян на миллиарды: крупнейшая пирамида последних 20 лет
Money back
Церемония премии Musicbox-2018 закончилась скандалом
Украина получит от МВФ почти 4 миллиарда долларов
Медведев сравнил стоимость американского и российского газа
Центробанк высказался об угрозе изоляции России
Все материалы
Силовые структуры
Генрих СечкинБольшая рыба
Он был вором и получил награду от Брежнева. Его песню «Постой, паровоз» знали все
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»
Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел
Стало известно происхождение денег на покупку оружия керченским стрелком
Главный инженер завода пустил в цех посторонних перед взрывом
Борец с экстремизмом из МВД насмерть сбил пенсионера
В убийстве женщины-следователя из Подмосковья заподозрили беглеца в Черногорию
Все материалы
Наука и техника
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Раскрыто будущее экспедиции МКС после аварии «Союза»
Раскрыта главная ошибка сборщиков упавшего «Союза»
Раскрыта цена танков в годы Великой Отечественной войны
Американский авианосец впервые за последние почти 30 лет вошел в воды Арктики
Все материалы
Спорт
Падшие короли
Команда Ковальчука на дне НХЛ. Сможет ли он ее спасти?
«Эль-Класико» впервые за 11 лет пройдет без Месси и Роналду
Бой Мэйуэзера и Нурмагомедова назвали неуважением к боксерам
Тренер-мем призвал лишить Кокорина и Мамаева заработанных за жизнь миллионов
Кокорина и Мамаева окрестили узниками совести
Футболист забил со своей половины поля ударом со штрафного
Мэйуэзер наплевал на бой с Пакьяо
Все материалы
Культура
«Рисковать ли жизнью своего ребенка ради спасения других?»
Вопреки жене, он сделал нелегкий выбор. Но потом ни разу не пожалел о нем
Русское краткое
Транс, скины и экстази
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
Шнуров предложил мылить веревки после слов Путина о ядерной войне
У лидера группы «Дюна» и его супруги нашли рак
Лили Аллен обнаженной представила поклонникам альбом «Без стыда»
Актер из «Игры престолов» намекнул на судьбу своего персонажа
Все материалы
Интернет и СМИ
Дерзкий совок
Этот журнал прославлял советские ценности и эротику. А затем бесславно исчез
Интернет оказался мужским местом
Секс-кукла произвела фурор на сайте знакомств
Звезда украинского телешоу погибла в аварии
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Мемы про еду признали опасными
Учительница придумала оригинальные оценки и прославилась
Все материалы
Ценности
Царская дичь
Как Екатерина II развлекалась с фаворитами, пока тысячи россиян умирали в Крыму
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Ел как мужик
Водка на завтрак и редька в обед. Чем питался Петр I, пока строил империю
Бренд Balenciaga заподозрили в плагиате дизайна с копеечного ароматизатора
Беременная Меган Маркл перестала подчиняться желаниям королевы
Ким Кардашьян снялась с голым мужчиной и опозорила мужа
Популярные в 90-х джинсы вновь стали трендом
Все материалы
Путешествия
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Душа просит
Россиян лишили святых мест. Куда теперь ездить молиться?
Собиравшая сына в аэропорт мать подложила ему в сумку ружье
Вылетавший в Москву самолет остановили куропатки
Мощная турбулентность заставила пассажиров истекать кровью в поломанном самолете
Бортпроводник Emirates стащил деньги у пассажиров бизнес-класса
Все материалы
Из жизни
Пей до капли
Птицы-кровососы и уличные медведи на лучших снимках дикой природы
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
«Большинство здесь — приезжие или дети мигрантов»
История россиянки о жизни в Америке
Шестилетняя девочка спасла мать от зверского насилия отца
Большая белая акула напала на серфера и вцепилась ему в руку
Кит Бенни оставил жителей английского города без праздника
Пассажир в метро довел до слез продавщицу цветов и попал на видео
Все материалы
Mercedes A-Class: теперь седан
Какие еще сюрпризы приберегла младшая модель Штутгарта в любимом российском формате?
Видео: самая дорогая Тойота
6 млн рублей за новую роскошную версию Land Cruiser Executive Lounge — почему она столько стоит?
Автомобильные матрешки
Дома на колесах с гаражом для легковушек
Гигантский BMW
12 главных фактов о самом большом кроссовере BMW
Ford показал первое изображение гибридного «Мустанга»
У Tesla Model 3 появилась «дешевая» версия
Ford увеличил тираж суперкара GT из-за высокого спроса
Все материалы
Дом
Сладкие стены
Эти здания хочется съесть. Но не каждому они по зубам
Партнерский материал
Спокойствие, только спокойствие
Как правильно выбрать дом, чтобы защититься от стресса и жить в комфорте: советуют психологи
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Квартиры в Новой Москве резко подорожали
Полицейский помог «черным риелторам» и отправился в тюрьму
Мировые инвестиции в недвижимость достигли рекордного значения
Брюс Уиллис продал дачу и потерял десять миллионов долларов
Все материалы