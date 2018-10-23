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В Китае открылся самый длинный в мире мост

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На юге Китая 23 октября состоялось официальное открытие самого длинного в мире морского моста. Об этом сообщает BBC News.

Сооружение длиной 55 километров связало Гонконг, Макао и Чжухай. Церемония открытия прошла в городе Чжухай в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина. Отмечается, что строительство моста положительно скажется на экономике страны.

По предварительным подсчетам, по мосту ежедневно будут проезжать около 9 200 транспортных средств. Новый маршрут сократит время поездки из Гонконга в Чжухай с четырех часов до 30 минут.

Большая часть сооружения проходит через дельту Жемчужной реки (Pearl River Delta), омывающей берега Макао и Гонконга. Чтобы не мешать судоходному транспорту, в центре моста построили подводный тоннель протяженностью 6,7 километра. По утверждению экспертов, мост прослужит до 120 лет, а его сложная конструкция весом 400 тысяч тонн выдержит сильнейший тайфун и землетрясения магнитудой 8.0.

В октябре 2017 года в Китае подвесной стеклянный мост, проходящий вдоль горы Тайханшань, оборудовали мультимедийными панелями, которые имитируют разбивающееся стекло. В сети раскритиковали создателей моста за спецэффект, который может вызвать у посетителей сердечный приступ.

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